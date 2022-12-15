«Я тебя сейчас убью!»: недовольный маникюром барнаулец избил жену и отрезал ей клок волос

Главе семейства не понравился внешний вид возлюбленной. Фото из архива автора

В Центральном районе Барнаула развернулась настоящая семейная драма из-за маникюра и прически. Как сообщили в управлении юстиции Алтайского края, мужчина избил свою супругу из-за того, что ему не понравились её ноготочки и косички на голове.

Судя по постановлению, опубликованному на сайте мирового суда по Центральному району города, в один из вечеров мужчина дома принял на грудь. В какой-то момент пара начала конфликтовать. А поводом послужило то, что главе семейства не понравился внешний вид возлюбленной. Чем его так не устроили ногти супруги – выяснить не удалось: может, были слишком длинными, или цвет слишком яркий. Судя по фотографиям потерпевшей, претензии к волосам у мужа возникли из-за афрокос – вполне популярной прическе в последние несколько лет.

Разозлившись, буйный барнаулец не меньше пяти раз ударил жену по голове и рукам. То ли от боли, то ли ради извинения женщина опустилась на колени перед супругом, но и это его не остановило – он еще не менее шести раз ударил ее ногой по телу. А после избиения пьяный супруг взял одной рукой нож, а другой – схватил стоящую на коленях супругу за волосы и отрезал ей одну прядь.

Агрессор продолжал держать жену за волосы, а затем поднес лезвие к горлу и начал угрожать. «Я тебя сейчас убью!», - цитировали барнаульца в суде. Женщина, видя озлобленное лицо мужа, восприняла угрозу реально.

Известно, что глава семейства ранее не был судим, работает директором фирмы, связанной с морепродуктами. Судя по странице в соцсетях, это улыбчивый мужчина с добрыми глазами, заботливый отец – на одном из фото он стоит, держась за детскую коляску. К слову, в постановлении суда говорится, что всего у барнаульца четверо малолетних детей. С первого взгляда и не скажешь, что он может проявить такую жестокость по отношению к близким… Возможно, поэтому супруга его и пожалела и решила не доводить дело до приговора.

Барнаульцу вменяли ч. 1 ст. 119 УК РФ – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. По этой статье ему грозило максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Но супруга забрала заявление – в постановлении говорится, что «причиненный вред заглажен полностью путем принесения извинений». Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

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