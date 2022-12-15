Практика переводов на карту распространена на нерегулируемых маршрутах Фото: Олег УКЛАДОВ

Перевод денег за билет на банковскую карту водителю стал распространенной практикой за проезд в Барнауле. Даже при наличии валидатора шоферы порой просят скинуть деньги за проезд на их личный счет. Насколько это законно, прокомментировал на брифинге заместитель главы города по транспорту и дорожному хозяйству Антон Шеломенцев.

Вице-мэр отметил, что практика переводов на карту распространена на нерегулируемых маршрутах. При этом у части из них безналичный расчет не предусмотрен по контракту, поэтому наличие валидатора в автобусе – дело добровольное. А вот у части маршрутов оплата по карте – обязательное условие. Поэтому прямой перевод водителю незаконен.

– По тем конкурсам, где у нас были предусмотрена безналичная оплата – там перевозчик обязан соблюдать. Это контролирует как комитет, так и налоговой орган. Действительно, факты такие есть. Сами перевозчики не заинтересованы в том, чтобы у них деньги шли мимо кассы. Разными способами стараются это искоренить – штрафы, увольнения, - рассказал спикер.

Однако Антон Шеломецев отметил, что даже увольнения не всегда срабатывают. В сфере общественного транспорта на сегодня существует кадровый голод. Уйдя с одного предприятия, тот же водитель без проблем устроится на другое и продолжит там практиковать серые схемы платежей.

По словам чиновника, сами перевозчики клеят объявления с просьбами не переводить деньги на карту. Но по факту в общественном транспорте висят только таблички с номерами телефонов, по которым пассажиров просят оплачивать проезд.

Антон Шеломенцев обратил внимание, что на автобусах большой вместимости таких фактов, как правило, нет за счет наличия кондуторов.

– Бывают проблемы, когда обилечивают не через билеты установленного образца, а через катушку. В самом старте системы это было часто. Сейчас это редкие случаи. По-хорошему, когда валидатор выходит из строя, всех нужно высадить и дождаться замены аппарата. И где-то в такие моменты водитель идет на нарушение, чтобы обеспечить пассажиропоток. Мы это пресекаем, штрафы предусмотрены, – резюмировал вице-мэр.

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