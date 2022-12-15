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Общество15 декабря 2022 7:00

Штрафы и увольнения. Как в Барнауле борются платежами за проезд «мимо кассы»

Власти Барнаула прокомментировали законность перевода платы за проезд на карту водителю
Вера Березовская
Практика переводов на карту распространена на нерегулируемых маршрутах

Практика переводов на карту распространена на нерегулируемых маршрутах

Фото: Олег УКЛАДОВ

Перевод денег за билет на банковскую карту водителю стал распространенной практикой за проезд в Барнауле. Даже при наличии валидатора шоферы порой просят скинуть деньги за проезд на их личный счет. Насколько это законно, прокомментировал на брифинге заместитель главы города по транспорту и дорожному хозяйству Антон Шеломенцев.

Вице-мэр отметил, что практика переводов на карту распространена на нерегулируемых маршрутах. При этом у части из них безналичный расчет не предусмотрен по контракту, поэтому наличие валидатора в автобусе – дело добровольное. А вот у части маршрутов оплата по карте – обязательное условие. Поэтому прямой перевод водителю незаконен.

– По тем конкурсам, где у нас были предусмотрена безналичная оплата – там перевозчик обязан соблюдать. Это контролирует как комитет, так и налоговой орган. Действительно, факты такие есть. Сами перевозчики не заинтересованы в том, чтобы у них деньги шли мимо кассы. Разными способами стараются это искоренить – штрафы, увольнения, - рассказал спикер.

Однако Антон Шеломецев отметил, что даже увольнения не всегда срабатывают. В сфере общественного транспорта на сегодня существует кадровый голод. Уйдя с одного предприятия, тот же водитель без проблем устроится на другое и продолжит там практиковать серые схемы платежей.

По словам чиновника, сами перевозчики клеят объявления с просьбами не переводить деньги на карту. Но по факту в общественном транспорте висят только таблички с номерами телефонов, по которым пассажиров просят оплачивать проезд.

Антон Шеломенцев обратил внимание, что на автобусах большой вместимости таких фактов, как правило, нет за счет наличия кондуторов.

– Бывают проблемы, когда обилечивают не через билеты установленного образца, а через катушку. В самом старте системы это было часто. Сейчас это редкие случаи. По-хорошему, когда валидатор выходит из строя, всех нужно высадить и дождаться замены аппарата. И где-то в такие моменты водитель идет на нарушение, чтобы обеспечить пассажиропоток. Мы это пресекаем, штрафы предусмотрены, – резюмировал вице-мэр.

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