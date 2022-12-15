Министр рассказала о главных культурных событиях в Алтайском крае в 2023 году

В регионе будет немало выставок Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2023 году культурная жизнь Алтайского края будет насыщенной. В программе – яркие выставки, гастроли и многое другое. О самых значимых событиях следующего года на пресс-конференции рассказала Елена Безрукова, министр культуры региона.

В июле в комплексе «Титов Арена» в Барнауле откроется межрегиональная художественная выставка «Сибирь — XIII».

– Это профессиональные художники со всей Сибири. Уже активно проходят выставкомы (отборы произведений для выставки – прим. ред.), конкурс очень высокий. Это будут высококлассные работы, такую выставку мы не принимали более 40 лет, – сказала Елена Безрукова.

Планируется, что в выставке примут участие более 700 художников и искусствоведов, представляющих три республики, два края и пять областей Сибирского федерального округа. У гостей будет возможность увидеть более 1200 произведений современного искусства.

Также в 2023 году Алтайский край примет различные федеральные проекты. В частности, в художественном музее региона пройдет выставка «Женщины в русском искусстве».

Одна из ярких дат 2023-го – 200-летие краеведческого музея, которое отметят широко. Там впервые пройдет выставка авторских кукол семьи Намдаковых.

– Это просто потрясающие куклы. Я видела их в музее Востока в Москве и уверяю, что оставить равнодушным они не могут никого, – отметила министр.

Также в регион планируют пригласить именитых музыкантов – Дениса Мацуева и Юрия Башмета.

– Мы подружились с ними. Денис Леонидович и Юрий Абрамович готовы включить Барнаул в свой гастрольный график. Мы отрабатываем форматы, графики и финансовые вопросы. Я очень рассчитываю, что нам удастся решить эти вопросы, – добавила министр.

Говоря о других культурных событиях Елена Евгеньевна, что в следующем году театры региона будут активно гастролировать по стране. Например, театр кукол «Сказка» поедет на «Золотую маску», молодежный – на фестиваль «Арлекин», а музыкальный – на «Видеть музыку».

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