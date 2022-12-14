Астрологический прогноз на конец 2022 года Фото: БРЫЛЯКОВА Надежда

Алтайский астролог Наталья Лучникова дала прогноз на конец 2022 года. По ее словам, в декабре, как и в ноябре, - четыре ретроградные планеты. При этом первая половина месяца была относительно ровной и спокойной. А что будет дальше?

Астропрогноз на вторую половину декабря 2022: нужно видеть сигналы

- А дальше - интересно. Но не торопитесь удивляться - приберегите свое «Вау!» на вторую половину января, февраль и март, – заинтриговала специалист по звездам.

Декабрьские жизненные тропы будут вполне проходимы. Но чтобы куда-нибудь не вляпаться, важно видеть сигнальные огни вдоль маршрутов. Большой вопрос: как каждый из нас будет реагировать на эти сигналы.

- Здесь все зависит от каждого. И это не пафосный лозунг - это так и есть. Вот декабрь, январь, февраль, март - они все такие: шаг сделал, посмотри по сторонам. Потому что можно проворонить ту самую точку, после которой будет уже поздно, – поясняет астролог.

Пока еще есть шанс идти по маршрутам, которые относительно понятны и которые приведут к нужной цели. Но нужно четко понимать причинно-следственные связи и задать себе вопросы: «А это точно твой выбор? Ты точно понимаешь, к чему все это приведет? Ты точно подписываешься под предлагаемой повесткой?»

- Кстати, про причинно-следственные связи: они пока еще видны, но в 2023-м, как бы невероятно это не звучало, они просто перестанут быть заметными. То есть сейчас можно сориентироваться: что будет, если сделать так-то и так-то. А вот в следующем году это будет не то что невозможным, а даже неуместным, - говорит Наталья Лучникова.

Ретроградные планеты декабря 2022

Астролог поясняет: ретроградность – это когда планета шла по своей привычной траектории, а потом остановилась и начала движение в обратном направлении. Привычное вмиг начинает восприниматься по-другому, реакции меняются, карты путаются. Из ниоткуда возникают суета, непонятность, хаос, напряжение.

Ретроградность трех планет декабря (Урана, Нептуна и Марса) перешла еще с ноября (причем Нептун закончил обратное движение 4 декабря). А Меркурий будет ретроградить по-новому. Таким образом, во второй половине месяца на нас окажут влияние три планеты.

Уран

Реформатор и революционер Уран вызовет желание быть свободным: это может проявиться вяло, а может агрессивно и жестко.

- В каких бы крайностях не проявлял себя Уран, его энергия мало отличается от бури. Она сносит все на своем пути, и нам пребывать в ней еще до 22 января 2023 года. Так что не мучайте себя вопросом: «Когда все это закончится?!» Мы не в туннеле, в конце которого должен быть свет. Мы в процессе изменений, - говорит специалист по звездам.

Так как Уран проходит через знак Тельца, астролог посоветовала следить за деньгами (они могут внезапно появляться и также исчезать) и помнить про домашний очаг (уделять внимание дому и живущим в нем).

Марс

Марс - это про силу, энергию, активность, защиту, напор, конфликтность и т.д.

- Но ретроградность придаст этим качествам искажение. Защита может быть либо вялой, либо агрессивной. Конфликтность - либо бурчать себе под нос, либо с шашкой наголо. Активность - либо львиная, либо как у улитки. И важно понимать, что по-другому не получится, - поясняет астролог.

В период ретроградного Марса (до 12 января 2023) рекомендуется пересматривать прошлое и возвращаться к недоделанному, чтобы наконец-то завершить дела. Можно ощутимо изменить многое в жизни, если пересмотреть опыт и исправить ошибки.

- Эта планета в своем движении задним ходом выплетает такие «узоры», в которых придется пересматривать стратегии, мотивы и ресурсы. «Семь раз отмерь – один отрежь!» - это нужно произносить как мантру, когда захочется резких движений, - говорит специалист.

Также Марс, который находится в Близнецах, приводит к пустым разговорам, вспышкам ссор, перемалыванию уже давно смолотых зерен. Наталья Лучникова советует в этот период включать критичность и фильтровать поток информации, который будет литься отовсюду.

Меркурий

Меркурий «прогуляется» по Козерогу с 29 декабря по 18 января 2023 года. В этот период вылезут подозрительность, опасения, сомнения, недоверие, проблемы с коммуникациями.

- Это прямо ирония судьбы, потому как в Новый год все цели, желания, планы будут с таким треском лопаться на глазах, меняться, отменяться, что впору будет довериться не долгоиграющим мечтам, а дню сегодняшнему, - отмечает Наталья.

Даже техника может не выдержать такого напряжения и сломаться на ровном месте.

По словам астролога, со всем тем, что будет прожито в декабре, нам придется идти до самой весны. А там уже станет все по-другому…

- Поэтому сейчас перед новым циклом самое время по-новому посмотреть на свои настройки и возможности! – подчеркнула специалист.

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