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Общество14 декабря 2022 6:35

А дальше будет интересно: астролог рассказала, как закончится 2022 год

Алтайский астролог дала прогноз на вторую половину декабря 2022 года
Александра Сапожкова
Астрологический прогноз на конец 2022 года

Астрологический прогноз на конец 2022 года

Фото: БРЫЛЯКОВА Надежда

Алтайский астролог Наталья Лучникова дала прогноз на конец 2022 года. По ее словам, в декабре, как и в ноябре, - четыре ретроградные планеты. При этом первая половина месяца была относительно ровной и спокойной. А что будет дальше?

Астропрогноз на вторую половину декабря 2022: нужно видеть сигналы

- А дальше - интересно. Но не торопитесь удивляться - приберегите свое «Вау!» на вторую половину января, февраль и март, – заинтриговала специалист по звездам.

Декабрьские жизненные тропы будут вполне проходимы. Но чтобы куда-нибудь не вляпаться, важно видеть сигнальные огни вдоль маршрутов. Большой вопрос: как каждый из нас будет реагировать на эти сигналы.

- Здесь все зависит от каждого. И это не пафосный лозунг - это так и есть. Вот декабрь, январь, февраль, март - они все такие: шаг сделал, посмотри по сторонам. Потому что можно проворонить ту самую точку, после которой будет уже поздно, – поясняет астролог.

Пока еще есть шанс идти по маршрутам, которые относительно понятны и которые приведут к нужной цели. Но нужно четко понимать причинно-следственные связи и задать себе вопросы: «А это точно твой выбор? Ты точно понимаешь, к чему все это приведет? Ты точно подписываешься под предлагаемой повесткой?»

- Кстати, про причинно-следственные связи: они пока еще видны, но в 2023-м, как бы невероятно это не звучало, они просто перестанут быть заметными. То есть сейчас можно сориентироваться: что будет, если сделать так-то и так-то. А вот в следующем году это будет не то что невозможным, а даже неуместным, - говорит Наталья Лучникова.

Ретроградные планеты декабря 2022

Астролог поясняет: ретроградность – это когда планета шла по своей привычной траектории, а потом остановилась и начала движение в обратном направлении. Привычное вмиг начинает восприниматься по-другому, реакции меняются, карты путаются. Из ниоткуда возникают суета, непонятность, хаос, напряжение.

Ретроградность трех планет декабря (Урана, Нептуна и Марса) перешла еще с ноября (причем Нептун закончил обратное движение 4 декабря). А Меркурий будет ретроградить по-новому. Таким образом, во второй половине месяца на нас окажут влияние три планеты.

Уран

Реформатор и революционер Уран вызовет желание быть свободным: это может проявиться вяло, а может агрессивно и жестко.

- В каких бы крайностях не проявлял себя Уран, его энергия мало отличается от бури. Она сносит все на своем пути, и нам пребывать в ней еще до 22 января 2023 года. Так что не мучайте себя вопросом: «Когда все это закончится?!» Мы не в туннеле, в конце которого должен быть свет. Мы в процессе изменений, - говорит специалист по звездам.

Так как Уран проходит через знак Тельца, астролог посоветовала следить за деньгами (они могут внезапно появляться и также исчезать) и помнить про домашний очаг (уделять внимание дому и живущим в нем).

Марс

Марс - это про силу, энергию, активность, защиту, напор, конфликтность и т.д.

- Но ретроградность придаст этим качествам искажение. Защита может быть либо вялой, либо агрессивной. Конфликтность - либо бурчать себе под нос, либо с шашкой наголо. Активность - либо львиная, либо как у улитки. И важно понимать, что по-другому не получится, - поясняет астролог.

В период ретроградного Марса (до 12 января 2023) рекомендуется пересматривать прошлое и возвращаться к недоделанному, чтобы наконец-то завершить дела. Можно ощутимо изменить многое в жизни, если пересмотреть опыт и исправить ошибки.

- Эта планета в своем движении задним ходом выплетает такие «узоры», в которых придется пересматривать стратегии, мотивы и ресурсы. «Семь раз отмерь – один отрежь!» - это нужно произносить как мантру, когда захочется резких движений, - говорит специалист.

Также Марс, который находится в Близнецах, приводит к пустым разговорам, вспышкам ссор, перемалыванию уже давно смолотых зерен. Наталья Лучникова советует в этот период включать критичность и фильтровать поток информации, который будет литься отовсюду.

Меркурий

Меркурий «прогуляется» по Козерогу с 29 декабря по 18 января 2023 года. В этот период вылезут подозрительность, опасения, сомнения, недоверие, проблемы с коммуникациями.

- Это прямо ирония судьбы, потому как в Новый год все цели, желания, планы будут с таким треском лопаться на глазах, меняться, отменяться, что впору будет довериться не долгоиграющим мечтам, а дню сегодняшнему, - отмечает Наталья.

Даже техника может не выдержать такого напряжения и сломаться на ровном месте.

По словам астролога, со всем тем, что будет прожито в декабре, нам придется идти до самой весны. А там уже станет все по-другому…

- Поэтому сейчас перед новым циклом самое время по-новому посмотреть на свои настройки и возможности! – подчеркнула специалист.

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