В Барнауле продлят маршрут троллейбуса №7 до новых спальных районов

По словам мэра, это один из первых шагов в решении транспортной проблемы Фото: Виталий БАРАБАШ

Городские власти обещают постараться осенью 2023 года продлить маршрут троллейбуса №7 до новостроек в Индустриальном районе. Об этом сообщил глава города Вячеслав Франк на брифинге в «Сибирской медиагруппе». По словам мэра, это один из первых шагов в решении транспортной проблемы в расширяющихся спальных районах.

- Деньги на проектирование мы выделили, оно уже ведется, - рассказал градоначальник.

При этом на вопрос об источниках финансирования, мэр задумчиво повторил: «Хороший вопрос…». На удлинение маршрута может понадобиться примерно 180 миллионов рублей. Найти их не так-то просто, особенно с учетом того, что значительная сумма бюджета (более 300 миллионов рублей) будет выделена на 18 новых автобусов.

- Финансировать продление маршрута будет в том числе и городской бюджет. Также эту тему обсудили с губернатором Виктором Петровичем Томенко - источники будут названы, как подготовимся – доложим, - пообещал Вячеслав Франк.

Глава города отметил, что «хорошая тема с удлинением маршрута» - часть комплексной схемы транспортного обслуживания горожан. Новая схема, по словам Франка, при этом требует доработки, так как завязана на Генплане Барнаула, в который вносятся поправки. Внедрять новую транспортную схему планируют после окончания строительства моста на Ленина, причем поэтапно в течение нескольких лет.

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