Зачем на Алтае создали кинокомиссию и чем она будет заниматься

Кинокомиссии уже работают более чем в 30 российских регионах Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае создали кинокомиссию. О том, чем она будет заниматься и какую помощь окажет во время съемок фильмов, на пресс-конференции рассказала Елена Безрукова, министр культуры региона.

– В настоящее время в целом в нашей стране есть очевидная потребность в том, чтобы создавалось больше хорошего отечественного кино, в том числе в том, чтобы это кино снималось не только в Москве, но и в регионах, – подчеркнула Елена Безрукова.

Для того, чтобы фильмы снимали активнее, должны быть выполнены различные условия – административные, организационные, финансовые и другие.

– И вот такими обязательными институциями на данном этапе, которые должен у себя внедрить регион, чтобы в принципе входить в сферу киноиндустрии является кинокомиссия и система рибейтов (субсидий из краевого бюджета кинокомпаниям для возмещения части средств, потраченных на съемку фильмов в крае - прим. ред.), – отметила министр.

Кинокомиссии уже работают более чем в 30 российских регионах, после их создания там активнее стали снимать фильмы. Это сообщество профессионалов, которые помогают съемочным группам снимать кино на территории регионов. Например, кинокомиссия сможет информировать о подходящих локациях, помогать с логистикой, кастингом актеров, арендой оборудования, а также получением согласований и различных административных разрешений.

Кроме того, немаловажен и финансовый аспект – возмещение части средств, потраченных на съемку. После того как комиссия примет решение о том, что фильм хороший, качественный, показывает туристическую или другую привлекательность Алтайского края, фильм поддерживают. После это проходит финансовая экспертиза, и принимают решении о компенсации.

– Когда компания выбирает, куда ехать для съемок, то руководствуется разными причинами. В их числе – есть ли кинокомиссия, будет ли кто-то помогать в решении вопросов и существует ли система рибейтов, можем ли мы рассчитывать на возмещение части затрат, учитывая, что в ряде регионов это есть, – объяснила Елена Евгеньевна.

Добавим, что в состав комиссии в Алтайском крае вошли как действующие кинематографисты региона, так и чиновники, отвечающие за господдержку индустрии. Среди них режиссеры и руководители общественных организаций кинематографистов Владимир Кузнецов, Дмитрий Шарабарин, Вера Уразова и другие.

Среди основных задач на ближайшее время – создание сайта с картой кинолокаций Алтайского края.

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