Не отстаем от графика

Дорожники работают без выходных, даже несмотря на морозную погоду Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Несмотря на возникшие сложности, а именно необходимость укрепления грунта под несущие опоры, Барнаульское ДСУ-4 не отстает от графика, который был прописан в контракте с муниципалитетом. Чтобы уложиться в обозначенные сроки, а это ноябрь 2023 года, дорожники работают без выходных, даже несмотря на морозную погоду, которая стоит в краевой столице.

Процессы «запараллелины»

Ремонт путепровода в районе Нового рынка в Барнауле стоит на особом контроле в мэрии Барнаула. На месте реконструкции моста проходят еженедельные выездные совещания с присутствием специалистов управления по дорожному хозяйству и транспорту, подрядчиков, проектировщиков и надзорных ведомств. На днях участники встречи обсудили текущие вопросы и график дальнейших работ.

О том, что уже сделано на путепроводе, рассказал руководитель подрядной организации – Барнаульского ДСУ-4 - Николай Данилин. Он сообщил, что на объекте работают специалисты компании «Райдекс», которые укрепляют грунт на участке для дальнейшей установки опор.

С его слов, на четвёртой опоре из 60 скважин уже зацементирована половина.

«Всего на четырех опорах нужно заполнить более 300 грунтоцементных свай. Работы идут в одну смену, но без выходных. Температурный режим позволяет выходить на объект ежедневно, но пока не в ночь. Если верить прогнозу погоды, в ближайшее время субподрядчик сможет перейти на круглосуточный режим, что позволит значительно ускорить производственный процесс», – пояснил Николай Данилин.

С его слов, две опоры уже полностью готовы для этих видов работ. В ближайшее время подрядчик начнет устройство буронабивных свай на третьей опоре.

«Все процессы «запараллелены», поэтому на сроки работ субподрядчика их деятельность не повлияет», - подчеркнул руководитель подрядной организации.

Ускорим темпы

В дорожно-строительном управлении еще раз пояснили, почему возникла заминка и почему пришлось укреплять грунт.

«Во время работ по реконструкции моста выяснилось, что нужно укрепить грунт. Это необходимо, чтобы на сто процентов исключить риск просадок. Проектировщики проработали соответствующие технические решения. Провели необходимую госэкспертизу, получили положительное заключение, и сейчас мы продолжаем работу, заметим – хорошими темпами», - добавил Данилин.

Он не отрицает, что необходимость укрепления грунта повлияла на сроки выполнения некоторых видов работ. Но часть из них, с его слов, была выполнена с опережением сроков. И это позволит оперативно наверстать упущенное время и уложиться в установленный контрактом срок.

«Когда дадут заключение, что грунт соответствует нормативам, мы оперативно приступим к возведению самих опор, при этом нарастим темпы, приложим все усилия, чтобы ускорить процесс. Речи о том, что сдвинется срок сдачи объекта, даже не идет. Они по-прежнему обозначены на ноябрь 2023 года», – утверждает подрядчик.

На однопролетном путепроводе, отмечает он, работы идут согласно графику. Сейчас дорожники проводят омоноличивание первой опоры, завершают подготовку котлована для второй, затем приступят к устройству металлокаркаса. Железобетонные балки для его устройства уже доставили с завода-изготовителя.

Напомним, в ходе реконструкции моста на проспекте Ленина в Барнауле полностью изменят не только его технические параметры и конструктив, но и физические размеры. Дорожники увеличат число полос до трёх в каждом направлении, пешеходные переходы обустроят с двух сторон, при этом сохранится трамвайное сообщение. Все это позволит снизить транспортную нагрузку, избавить город от автомобильных пробок в час пик.

Автор: Анна Камалова