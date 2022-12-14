Борода, «колосок» и мокрый эффект: как менялся имидж Сергея Шубенкова

Сергей Шубенков успел отрастить и сбрить бороду, а теперь заплетает косы
Фото: из личного архива героя(ев) публикации
За последние пару лет алтайский Аполлон Сергей Шубенков уже несколько раз преображался до неузнаваемости. И в этот раз речь снова пойдет о внешности.
Кстати, самый наблюдательный мог заметить, что в этом сезоне легкоатлет набрал мышечную массу. Это побочный эффект после увлечения приседаниями и не только. Впрочем, на скорости «лишние» килограммы никак не отразились.
Другая фишка в том, что Сергей внезапно для своих поклонников вновь решил провести эксперимент с внешностью. Напомним, в 2019 году барьерист отпустил бороду. Получилось достаточно оригинально и необычно. В социальных сетях Шубенкова сравнивали с Д'Артаньяном и американским дальнобойщиком. Впрочем, вариантов было еще много. Дальше «Ван Дайка» Сергей не пошел. Поэкспериментировал, да и сбрил растительность с лица.
Сергей Шубенков
Фото: из личного архива героя(ев) публикации
Некоторое время, а если быть точнее, до Олимпиады в Токио в августе 2021 года, наш знаменитый земляк держал марку и ничем особенным не отличался. А вот потом он начал стремительно обрастать, но в этот раз с обратной стороны – заколосилась шевелюра.
– В последний раз был у парикмахера еще в Токио, после было не до стрижки. Потом люди потерялись. Решил, что так буду ходить. Борода не растет никак, пройденный этап, – объяснил сам спортсмен внешние изменения.
Еще недавно спортсмен хотел отрастить бороду
Фото: из личного архива героя(ев) публикации
В итоге спортсмен не смог попасть к своему мастеру, а другие его не устроили. И так шли дни, месяцы, годы… Хвостик перерос в косу и сам Шубенков не то в шутку, не то всерьез, начал давать советы по прическам.
– Самый отстой - пережить три-четыре месяца, когда не хватает до хвоста, но уже слишком много для «не укладывать», - признается легкоатлет.
Иногда Сергей Делает хвостик
Фото: из личного архива героя(ев) публикации
А на вопросы, не пора ли заплести дреды, отмахивается:
- Пока только на колосок хватает.
Так что нет предела совершенству, возможно в следующем сезоне мы увидим Сергея с модными дредами. На днях же спортсмен опубликовал забавное фото, глядя на которое подписчики сравнили его с домовенком Кузей – такой же кучерявый и растрепанный.
А иногда заплетает "колосок", но потом получается такой эффект
Фото: из личного архива героя(ев) публикации
– «ХИППИ еще живы!», «Лег спать и голову не высушил?», «Током дернуло?», «Баба Яга», «Если в таком виде выйти на дорожку, все рекорды твои!», - комментируют пользователи.
Самое главное, что ни борода, ни длина волос никак не влияют на результаты легкоатлета, а внешность – это личный выбор.
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