Борода, «колосок» и мокрый эффект: как менялся имидж Сергея Шубенкова

Сергей Шубенков успел отрастить и сбрить бороду, а теперь заплетает косы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

За последние пару лет алтайский Аполлон Сергей Шубенков уже несколько раз преображался до неузнаваемости. И в этот раз речь снова пойдет о внешности.

Кстати, самый наблюдательный мог заметить, что в этом сезоне легкоатлет набрал мышечную массу. Это побочный эффект после увлечения приседаниями и не только. Впрочем, на скорости «лишние» килограммы никак не отразились.

Другая фишка в том, что Сергей внезапно для своих поклонников вновь решил провести эксперимент с внешностью. Напомним, в 2019 году барьерист отпустил бороду. Получилось достаточно оригинально и необычно. В социальных сетях Шубенкова сравнивали с Д'Артаньяном и американским дальнобойщиком. Впрочем, вариантов было еще много. Дальше «Ван Дайка» Сергей не пошел. Поэкспериментировал, да и сбрил растительность с лица.

Сергей Шубенков Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Некоторое время, а если быть точнее, до Олимпиады в Токио в августе 2021 года, наш знаменитый земляк держал марку и ничем особенным не отличался. А вот потом он начал стремительно обрастать, но в этот раз с обратной стороны – заколосилась шевелюра.

– В последний раз был у парикмахера еще в Токио, после было не до стрижки. Потом люди потерялись. Решил, что так буду ходить. Борода не растет никак, пройденный этап, – объяснил сам спортсмен внешние изменения.

Еще недавно спортсмен хотел отрастить бороду Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В итоге спортсмен не смог попасть к своему мастеру, а другие его не устроили. И так шли дни, месяцы, годы… Хвостик перерос в косу и сам Шубенков не то в шутку, не то всерьез, начал давать советы по прическам.

– Самый отстой - пережить три-четыре месяца, когда не хватает до хвоста, но уже слишком много для «не укладывать», - признается легкоатлет.

Иногда Сергей Делает хвостик Фото: из личного архива героя(ев) публикации

А на вопросы, не пора ли заплести дреды, отмахивается:

- Пока только на колосок хватает.

Так что нет предела совершенству, возможно в следующем сезоне мы увидим Сергея с модными дредами. На днях же спортсмен опубликовал забавное фото, глядя на которое подписчики сравнили его с домовенком Кузей – такой же кучерявый и растрепанный.

А иногда заплетает "колосок", но потом получается такой эффект Фото: из личного архива героя(ев) публикации

– «ХИППИ еще живы!», «Лег спать и голову не высушил?», «Током дернуло?», «Баба Яга», «Если в таком виде выйти на дорожку, все рекорды твои!», - комментируют пользователи.

Самое главное, что ни борода, ни длина волос никак не влияют на результаты легкоатлета, а внешность – это личный выбор.

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