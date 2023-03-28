Рожала в трех странах. Для появления четвертого ребенка жительница Турции выбрала Алтай

Роды прошли благополучно. Фото: перинатальный центр «ДАР»

Жительница Турции Алла специально приехала в Алтайский край, чтобы родить ребенка в местном перинатальном центре. Она проделала долгий путь на 28-й неделе беременности с тремя старшими детьми и кошкой, пишет пресс-служба «ДАРа». И вот и недавно в их семье произошло очередное пополнение.

Сама Алла родилась в Казахстане, но у нее есть российское гражданство. Многодетная мама отлично говорит по-русски, также свободно владеет английским. Уже долгое время она живет заграницей. Муж – иностранец, пока находится в Турции, но скоро тоже прибудет в Россию.

Что любопытно, всех детей Алла рожала в разных странах. Первый ребенок появился на свет в Грозном, второй – в Норвегии, дочка – в Египте. Для четвертого малыша женщина искала достойный роддом в России. Выбор пал на алтайский «ДАР», ее подкупило, что медучреждение было признано лучшим перинатальным центром в РФ по итогам 2022 года.

– В Турции мы живём уже 4 года, но рожать я там категорически не хотела. Пока стояла на учете по беременности в Турции, из обследований было только УЗИ, мне говорили, что у меня все хорошо. Когда приехала в «ДАР», у меня сразу выявили гестационный сахарный диабет, подобрали лечение, благодаря чему я благополучно доходила беременность и родила здорового малыша – рассказывает Алла.

Женщина признается, что в целом беременность протекала сложно. Если бы не профессионализм медиков центра, она не знает, чем бы все закончилось. Алла наблюдалась у врача-гинеколога Ольги Ремневой.

– Ольга Васильевна всегда на связи и отвечала на любой мой вопрос. Ни в одной стране такого обращения к беременным я не встречала. Акушерка и весь персонал были очень внимательны и аккуратны, - рассказывает пациентка.

Вся семья Аллы в Алтайском крае впервые. Чтобы не отставать по учебе, старшие дети уже ходят в местную частную школу. Однако надолго здесь иностранцы оставаться не собираются из-за сурового климата. По словам Аллы, если они с супругом решатся на пятого ребенка, то обязательно вернутся на Алтай.

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