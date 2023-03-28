Зоопарк, квест, телецентр, выставка матрешек: куда сходить с детьми на каникулах в Барнауле

В зоопарке можно увидеть гималайских медведей Фото: Олег УКЛАДОВ

Вопросом о том, чем занять детей на каникулах, задается чуть ли не каждый родитель. «Комсомолка» подготовила афишу мероприятий, которая будет интересна не только школьникам, но и их родителям.

Посмотреть на звезды

Барнаульский планетарий (пр. Ленина, 19) радует разнообразными программами и школьников, и совсем юных зрителей.

В среду, 29 марта в планетарии покажут полнокупольную шоу-программу для малышей «Дракоша и пропавшая звезда» (6+). Путешествуя, Дракоша заблудился в космосе, но на помощь ему пришли друзья. Вместе они возвращают пропавшую Полярную звезду и побеждают опасную черную дыру. Стоимость билетов: от 184 рублей.

Школьникам постарше предлагают посетить программу «Разноцветная Вселенная» (12+). Ребят ждет путешествие вдоль электромагнитного спектра. Они увидят мир, заполненный невидимым излучением, побывают внутри туманности и встретят самые мощные объекты во всем Космосе.

Стоимость билетов: от 184 рублей.

Подробная афиша https://planetarium22.ru/timetable/

Прогуляться по телецентру (6+)

Детское бюро отдыха «Kidsburo» организует экскурсию в телецентр. 30 марта в 16 часов все желающие смогут оказаться по ту сторону «голубого экрана» и увидеть все то, что остается за кадром. В экскурсию войдет осмотр выставки телевизионной техники, на которой, в том числе, выставлены уникальные раритетные образцы телевизоров, приемников, магнитофонов и всего прочего, что когда-то считалось поистине технологическим прорывом. Также можно будет сфотографироваться в студиях.

Стоимость экскурсии: 450 рублей.

Адрес: Змеиногорский тракт, 27

Записаться можно по телефону 8-913-235-0832

Сходить в театр

31 марта в 12 часов Молодежный театр Алтая приглашает на спектакль «Вождь краснокожих» (6+), поставленный по рассказу О.Генри.

Двое спекулянтов – Сэм и Билл в поисках двух тысяч долларов, похищают сына состоятельного Папаши Дорсета и требуют выкуп. Но преступление пошло не по плану, ведь 10-летний Джонни решает, что он вождь краснокожих, а двое мошенников его пленники. Он превращает жизнь горе-преступников в настоящий кошмар. Сэм и Билл готовы отдать любые деньги, лишь бы Дорсет забрал сорванца обратно.

Цена билета: 350 рублей.

Адрес: проспект Калинина, 2

Купить билет можно здесь: https://mta-barnaul.ru/spectacle/monthly_poster/vozhd-krasnokozhix-8/

А в воскресенье, 2 апреля в 12:00 в Театре кукол «Сказка» пройдет спектакль «История гусеницы по имени Мишель» (0+). Ребята увидят театральную постановку вдохновленную книгами Эрика Карла и хитами The Beatles. К тому же, можно будет принять участие в действии спектакля, пообщаться с персонажами и помочь главной героине воплотить в жизнь заветную мечту.

Стоимость: 350 рублей

Адрес: улица Пушкина, 41

Зоопарк

Барнаульский зоопарк ждет гостей каждый день с 10:00 до 18:00. В число его обитателей входят краснокнижные животные: муфлон, гималайские медведи, дальневосточный леопард, африканский лев и др. Всего более 50 видов животных.

Полюбоваться на братьев наших меньших можно ежедневно с 10:00 до 18:00.

Стоимость билета: для школьников – 200 рублей, взрослые – 300 рублей. Дети до 14 лет могут посетить зоопарк только в сопровождении взрослых.

Адрес: улица Энтузиастов, 12, парк «Лесная сказка».

Прочесть о питомцах можно здесь: https://www.zoo22.ru/animals/

Познакомиться с матрешками

А вот в библиотеке им. Крупской посетители смогут полюбоваться на матрешек из личной коллекции барнаульской мастерицы Ирины Белоус. В экспозиции представлены как народные стили росписи матрешек, так и авторские, например, «Пряженики», «Барнаульский городовой», «Барнаульский купец», «Горный инженер» и другие.

Вход бесплатный

Выставка работает с 10:00 до 18:00 по адресу: проспект Строителей, 21

Оказаться в Хогвартсе

Также школьники могут пройти квест по мотивам «Гарри Поттера». После приезда учеников в школу магии случилось нечто ужасное. Игроки должны найти 4 магических кристалла для освобождения Хогвартса от зловещей магии Волан-де-Морта. Участники проникнут в кабинет Северуса, отправятся в темный лес и доберутся до избушки Хагрида. Квест нестрашный, так что подойдет для школьников всех возрастов.

Стоимость: от 3000 рублей

Категория 12+ (с 6 лет в сопровождении взрослых или аниматора).

Адрес: улица 280-летия Барнаула, 16

Забронировать участие https://barnaul.mir-kvestov.ru/quests/kvestland-harry#timetable

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