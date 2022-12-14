Морозы, плохой дизель, дефицит водителей. В мэрии назвали причины задержек транспорта в Барнауле

Вице-мэр Антон Шеломенцев на брифинге назвал причины недовыпуска транспорта на маршруты Фото: Виталий БАРАБАШ

«Стоим на морозе на остановке, застываем», - количество жалоб на долгое ожидание автобусов и газелей этой зимой зашкаливает.

На брифинге в «Сибирской медиа группе» представители мэрии и перевозчиков попытались объяснить всю тяжесть текущего момента.

- Сегодня в краевой столице действуют 79 маршрутов, из которых 63 являются постоянными, 16 – сезонными, - дал раскладку Антон Шеломенцев, заместитель администрации краевой столицы по дорожному хозяйству и транспорту. - Ежедневно на линию выходят 100 трамваев, 34-35 троллейбусов 110-115 автобусов большого класса, 80-90 – среднего класса, 240- автобусов малой вместимости.

По словам Шеломенцева, около 20% всего этого транспорта ежедневно не выходит на маршруты.

- Основная проблема – дефицит водителей, - отметили представители мэрии. - Согласно статистике ГИБДД в этом году только 39 человек отучились на категорию D. Для сравнения - в 2020м году вновь обученных водителей было 90.

Получается, что есть тенденция «побега» квалифицированных кадров из отрасли, опытные водители уходят или куда повыгоднее и поспокойнее, или на пенсию, а молодых не прибавляется. Крутить баранку общественного автобуса мало кто сегодня желает …

Кроме того, в морозы сказались технические моменты, возникли вопросы к качеству дизельного топлива – автобусы и газельки глохли и трещали по швам…

В завершение Антон Шеломенцев подчеркнул, что с перевозчиками ведется постоянная работа. В том числе и с разбором жалоб. По его словам, на сегодняшний день за нарушения вынесено более 100 претензий и выписано свыше 40 штрафов.

В данный момент мэрия Барнаула расторгла контракт с затонским перевозчиком и ищет нового на маршрут № 40. Материалы еще по двум проблемным перевозчикам (29 и 59 маршруты) отправлены в суд.

- На контроле и деятельность других перевозчиков,- подчеркнул Шеломенцев. - Есть маршруты, у которых мы видим недовыпуск автобусов, а есть такие, например, как № 47. Там выпуск единиц стопроцентный, претензий нет, но перевозчик уже не справляется с пассажиропотоком.

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