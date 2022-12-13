150 человек погибли на пожарах в Алтайском крае с начала года

Основной причиной пожаров остается неосторожное обращение с огнем Фото: Олег УКЛАДОВ

За 11 месяцев этого года на пожарах в Алтайском крае погибли 150 человек, в том числе 6 детей. Рассказываем, что стало причинами этих трагедий и как защитить себя.

По данным регионального управления МЧС, всего с начала года в Алтайском крае произошло более 11,5 тысяч пожаров, на которых 150 человек погибли, 111 пострадали. При этом во время этих происшествий спасли около 600 жителей края.

– Количество детей, погибших в результате возгорания, в этом году увеличилось вдвое и составило 6 человек, – подчеркнули в ГУ МЧС по краю.

Также в ведомстве добавили, что пожары, на которых погибли дети, произошли из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования и коротких замыканий. Маленьким жителям региона было от 3 до 14 лет.

В целом основной причиной пожаров в Алтайском крае остается неосторожное обращение с огнем. Спасатели усилили профилактическую работу с владельцами частных домов. Особое внимание уделяют инвалидам, одиноким пенсионерам, многодетным семьям, а также находящимся в социально опасном положении.

В региональном управлении МЧС призывают не забывать о соблюдении парил безопасности.

– Не допускайте перекала печи, своевременно очищайте дымоход, не используйте для розжига печей легковоспламеняющиеся жидкости. Следите за состоянием электропроводки, не оставляйте без присмотра включённые обогревательные электроприборы. Также нужно напоминать о правилах пожарной безопасности детям и не оставлять их без присмотра, – советуют спасатели.

Кроме того, в МЧС рекомендуют установить дома пожарные извещатели, которые помогут быстро выявить возгорание.

Ранее мы рассказывали о нескольких трагических пожарах в Алтайском крае. 7 декабря в Рубцовске погибли 78-летняя женщина и её 15-летняя внучка. Предварительно установлено, что девочка находилась под опекой своей бабушки. Знакомые семьи рассказали, что родители ребенка погибли давно, поэтому бабушка и занималась ее воспитанием. Для сельчан трагедия стала шоком.

Кроме того, 10 декабря другой пожар унес жизни мужчины и его 4-летнего сына в поселке Кировский Топчихинского района. Следователи возбудили уголовное дело и продолжают расследование.

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