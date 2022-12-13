«Сибирская трансформация» 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 10 декабря состоялся финал преображающего проекта «Сибирская трансформация». Заявки на участие в десятом сезоне подали свыше 200 человек, но до финала добрались только самые стойкие и терпеливые.

Участники вышли на сцену ДК «Барнаула», чтобы показать фигуру, которую создали за время проекта. Особого внимания заслуживали стройные красотки, которые еще три месяца назад были пышечками и стеснялись своего целлюлита. Некоторые, причем, пошли в тренажерный зал впервые. Они упорно сидели на диете и тренировались под руководством опытных наставников.

Как и в предыдущих сезонах, сильнейших определяли по возрастным группам, отдельно оценивались спортивные категории и мамы в декрете. Жюри, кстати, оценивало не только результат трансформации, но и то, как его презентуют: в бодибилдинге важны и макияж, и прическа, и позирование. И, конечно же, попа! Предлагаем читателям «Комсомолки»» полюбоваться самыми красивыми и подтянутыми ягодицами «Сибирской трансформации»:

«Сибирская трансформация» 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская трансформация» 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская трансформация» 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская трансформация» 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская трансформация» 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская трансформация» 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская трансформация» 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская трансформация» 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская трансформация» 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская трансформация» 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская трансформация» 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская трансформация» 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская трансформация» 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская трансформация» 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская трансформация» 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

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