Губернаторские елки пройдут в Алтайском крае впервые за два года

Губернаторской считается елка, которую проводят в алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае впервые за два года пройдут губернаторские елки. Подробнее об этом на пресс-конференции 13 декабря рассказала Елена Безрукова, министр культуры региона.

– Два года не проводили и сейчас возвращаемся к этому формату. У нас есть губернаторские и окружные елки. Если посчитать все, то общее количество детей, которых бесплатно пригласят на эти спектакли в Барнаул и другие города, составит 63 тысячи, – отметила министр.

Губернаторской считается елка, которую проводят в алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина. Там в этом году бесплатно покажут 17 представлений для учащихся 1-4 классов.

– Не все смогут попасть, поэтому в Барнауле еще четыре площадки, два ДК и два театра, работают в формате окружных елок, – пояснила Елена Безрукова. – Существует правило, что привезти и увезти ребенка на спектакль необходимо в пределах светового дня. За это время невозможно доставить в Барнаул ребенка, например, из Славгорода, поэтому в отдаленных точках Алтайского края также проходят так называемые окружные елки.

В целом, говоря о новогодних мероприятиях в регионе, Елена Безрукова рассказала о других новых представлениях, которые подготовили все театры края. В алтайской драме – «Алиса в стране чудес», в молодёжном театре – «Огниво», в музыкальном – «Новые приключения в Простоквашино», в театре кукол «Сказка» – «Зимовье зверей».

Министр добавила, что есть немало новогодних мероприятий и для взрослых. К тому же, многие театры начинают свою работу уже в первые дни января.

– Например, молодежный театр Алтайского края начинает работу со 2 января, в том числе, на малой сцене. Там покажут легкую комедийную премьеру, которую можно посмотреть взрослым, – сказала чиновница.

Рекордсменом по числу новогодних представлений в Алтайском крае стал театр кукол «Сказка». Там на праздниках покажут более 80 спектаклей.

– Такая интенсивность работы, чтобы у максимального количества наших маленьких и больших зрителей была возможность сходить в театр на сказку, – резюмировала Елена Евгеньевна.

Ранее мы подробно рассказывали о том, какие детские спектакли можно посетить в Барнауле.

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