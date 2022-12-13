«Это пожизненно!» Врач-кардиолог дал важные советы сердечникам

Больным нужно обязательно контролировать давление Фото: Олег УКЛАДОВ

Сердечно-сосудистые заболевания, по данным статистики, являются основной причиной смертности в Алтайском крае. Поэтому сердечникам крайне важно следить за своим здоровьем и придерживаться рекомендаций специалистов. Врач-кардиолог Алтайской краевой клинической больницы Анатолий Старков дал общие советы людям, страдающим такими болезнями. А также раскрыл формулу здорового образа жизни.

Во-первых, Анатолий Старков советует строго придерживаться лекарственной терапии.

- Каждому больному нужно свыкнуться с мыслью о том, что прием препаратов для него – пожизненный. Поскольку курсового лечения той же гипертонии или атеросклероз в настоящее время не существует, - говорит доктор.

Бывает, например, что пациенты после инфаркта пролечиваются, а потом забывают принимать препараты, а то и вовсе отказываются от некоторых лекарств.

- После лечения на какое-то время давление стабилизируется. И это очень опасное состояние, потому что складывается ощущение, что все ужасы позади. На самом деле, организм сосредоточился на решении проблемы, ситуация с давлением нормализовалась, но болезнь-то не уходит. А препараты в разы помогают сократить риск повторных эксцессов, - поясняет врач.

Также нужно строго соблюдать диету (врач каждому пациенту подробно объясняет, какие продукты категорически нельзя есть), контролировать давление и нормализовать сон. И обязательно следует гулять на свежем воздухе с палками.

- Заменить прогулки на воздухе никакие тренажеры не смогут. Если нет противопоказаний, начинать нужно с трех-четырех раз в неделю. Постепенно длительность одной прогулки довести до 6,5 км и плавно перейти на ежедневные прогулки во второй половине дня. Скорость человек определяет сам, - объясняет специалист.

При этом нужно обязательно надевать удобную обувь, а зимой еще и ледоходы (резинки с шипами на подошву). Температура для прогулок должна быть не ниже минус 15 градусов. А если на улице мороз, то выходить стоит только по неотложным делам.

Что касается формулы здорового образ жизни, то она касается всех, не только сердечников:

- Формула очень простая. Разделите мысленно желудок на четыре части. Одну часть также мысленно наполните едой, две части – водой, а одну часть оставьте пустой. И самое главное - живите без гнева!

Важно!

В Алтайском крае сердечников обеспечивают льготными препаратами в течение 2-х лет. «Кардиопакет» выдается жителям, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, оартокоронарное шунтирование и ангиопластику коронарных артерий со стентированием.

- При выписке из кардиологических отделений Краевой клинической больницы и кардиодиспансера региональные и федеральные льготники получают рецепты на препараты на курс лечения до 6 месяцев. В течение трех дней после выписки из стационара пациенты обращаются в поликлинику к участковому терапевту для постановки на диспансерное наблюдение, - рассказали в Минздраве региона.

В «кардиопакете» 31 препарат. Восемь предназначены для лечения хронической сердечной недостаточности.

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