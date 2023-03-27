Имитировали половой акт: в барнаульском клубе подростки участвовали в недетских конкурсах?

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне в соцсетях появилось видео, которое сняли якобы в одном из развлекательных заведений Барнаула. На кадрах участники вечеринки имитируют половой акт. В паблике «Инцидент Барнаул» пишут, что на недетской дискотеке могли присутствовать и подростки.

- Конкурсы 18+ на вечеринке подростков. В сети распространяется информация, что якобы вчера в одном из заведений Барнаула была вечеринка для подростков со взрослыми конкурсами. Насколько допустимы такие танцы на вечерних дискотеках для лиц, не достигших 18 лет? – спрашивает подписчик в сообществе.

Судя по кадрам видеоролика, все присутствующие были в одежде, но движения, которые исполняли посетители во время конкурса, очень похожи на имитацию полового акта, причем в разных позах. В какой-то момент молодой человек в кадре и вовсе оголил торс.

Точно неизвестно, в каком заведении проводили данное мероприятие, но в комментариях пишут, что речь идет о баре «Спичка». Подтвердить или опровергнуть данную информацию в полиции не смогли. По словам участников вечеринки, в заведение якобы пускали детей от 14 лет.

- Там в основном 15-летние были, - пишет еще один подписчик паблика.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, по данному сообщению правоохранители проводят проверку. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и уточняют, были ли на месте несовершеннолетние. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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