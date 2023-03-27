Девушке-водителю, сбившей насмерть фельдшера на Алтае, изменили наказание на условное

Родственники погибшей женщины настаивали на строгом наказании Фото: Олег УКЛАДОВ

Вступил в законную силу приговор суда по делу о резонансном ДТП, в результате которого погибла фельдшер скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края. После апелляции назначенное наказание в виде лишения свободы сроком 3 года в колонии-поселении заменили условным с испытательным сроком 3 года.

Напомним, что речь идет о трагедии, которая случилась в октябре 2021 года на трассе Барнаул – Новосибирск. В тот вечер врачи приехали на помощь пострадавшим в ДТП - фельдшер вышла из машины скорой и пошла к разбившемуся автомобилю. В этот момент ее сбил Volkswagen Passat, несущийся на скорости 100 километров в час.

«Водитель, приближаясь к месту ДТП, не снизила скорость движения своего автомобиля, не обеспечила безопасность выполняемого маневра, выехала за пределы проезжей части, допустила наезд на стоящий автомобиль «Хонда ЦРВ» и на находящегося рядом с автомобилем на обочине дороги пешехода-фельдшера, которой были причинены телесные повреждения несовместимые с жизнью, от которых она скончалась на месте», - говорится в материалах обвинительного заключения.

Погибшей Валентине Катеневой было 66 лет. В тот день женщина вышла не в свою смену – на подработку, помочь коллеге. Опытного медика, отработавшего в медицине 45 лет, уже посмертно представили к медали «За честь и мужество».

Родственники погибшей женщины настаивали на строгом наказании. Суд первой инстанции назначил виновнице аварии три года колонии-поселения и лишил водительских прав на три года. Кроме этого, в пользу потерпевших с девушки по приговору должны взыскать 3,2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Судом апелляционной инстанции назначенное наказание в виде лишения свободы сроком 3 года постановлено считать условным с испытательным сроком 3 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Приехавшего на ДТП барнаульского фельдшера насмерть сбила машина

Двойная авария произошла на Чуйском тракте (подробнее)

«Ездили к дедушке отмечать праздники»: подробности автокатастрофы, в которой погибла семья из Камня-на-Оби

Похороны погибшей в автокатастрофе семьи с Алтая пройдут в Новосибирске 14 марта (подробнее)