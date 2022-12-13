40-градусные морозы и метели вновь придут в Алтайский край

Холоднее всего в регионе будет в ночь на 15 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вновь резко похолодает. Столбики термометров опустятся до отметок -40 градусов и ниже. Также не исключены метели. Подробнее об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Во вторник, 13 декабря, в Алтайском крае ожидается штормовая погода. Прогнозируют усиление ветра. Местами возможны порывы 17-22 м/с, по юго-востоку 25-27 м/с, снег, местами сильный, метели. На дорогах снежные заносы. Днем будет не слишком морозно: столбики термометров покажут -5…-10 градусов.

Температура воздуха пойдет на понижение уже в ночь на 14 декабря. Регион окажется под влиянием антициклона и будет -23…-28, по северо-западу до -33 градусов. Заток холода продолжится, днем столбики термометров покажут -19…-24, по северо-западу до -29 градусов.

Холоднее всего в регионе будет в ночь на 15 декабря. Ожидается -32…-37, местами до -42 градусов. Днем темперирую воздуха составит -21…-26, местами до -31 градуса.

В региональном управлении МЧС отметили, что из-за непогоды возможно возникновение происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций.

– Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под постоянным контролем, – подчеркнули в МЧС.

По данным предварительного прогноза, с 16 декабря в Алтайском крае ожидается потепление

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