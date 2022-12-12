Эпидпорог по ОРВИ в 2 раза превышен в Алтайском крае

Возросла нагрузка на поликлиники Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжает расти число заболевших ОРВИ и гриппом. Прирост заболеваемости на последней неделе более чем в 2 раза превысил предыдущий период. Об этом на оперативном совещании заявил Дмитрий Попов, министр здравоохранения региона, пишет пресс-служба краевого правительства.

В Барнауле прирост заболеваемости сред взрослых в последнею неделю составил 3,3 раза, в Алтайском крае крае - 2,9 раз. Эпидпорог превышен в 2 раза.

Значительно возросла нагрузка на поликлиники и скорую медицинскую помощь. Принимают 3800 вызовов скорой в сутки. Цифра больше, чем в пик заболеваемости коронавирусом в 2020 году, когда было 3500 вызовов.

– В медицинских организациях постоянно мониторится ситуация потока пациентов в кабинеты неотложной помощи, для этого в фильтр-боксах установлены видеокамеры. При необходимости количество кабинетов, принимающих пациентов с признаками ОРВИ, увеличивается, – подчеркнули в региональном правительстве.

С 12 декабря, на фоне роста заболеваемости, прекратили вакцинацию от гриппа. Всего успели привить 1 млн 336 тысяч человек. Иммунная прослойка составляет 45% населения края.

По эпидпрогнозу, рост заболеваемости продолжится еще 2 недели, к Новому году ожидают пик и выход на плато. В региональном минздраве готовят приказ о работе в первые дни января. Полноценными рабочими днями с выходом всех специалистов в поликлиниках будут 3 и 6 января. Неотложная помощь, лаборатория и рентгенкабинеты будут принимать пациентов ежедневно.

При этом число заболевших COVID-19 снижается.

Власти пока не планируют вводить жесткие ограничения в связи с ростом заболеваемости ОРВИ

– Министерство здравоохранения края призывает ответственно подходить к своему здоровью: носить маски в местах скопления людей, по возможности избегать массовых мероприятий в закрытых помещениях, при появлении признаков заболевания обратиться к врачу и оставаться дома, – подчеркнули в ведомстве.

Ранее мы писали, что в Алтайском крае циркулируют риновирусы, парагрипп, бокавирусы, грипп B, а также наиболее опасный так называемый свиной грипп А(Н1N1)09. О симптомах можно прочитать здесь.

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