Весь лед – только детям! В Алтайском крае открыли новый спортивный объект

«Скиф Арена» построен в поселке Новые Зори Фото: Олег УКЛАДОВ

В минувшую пятницу в Алтайском крае открылся новый спортивный объект – «Скиф Арена». Удивительна история его создания: когда-то давно маленький мальчик любил играть в хоккей и мечтал в будущем построить настоящий ледовый дворец. Прошло много лет, мальчик стал бизнесменом, создал крупное эффективное предприятие и смог осуществить свою мечту. Речь идет об алтайском предпринимателе Владимире Попове. Благодаря его инициативе в поселке Новые Зори появился спорткомплекс размером почти 4,5 тысячи квадратных метров с ледовой ареной, трибунами, просторными раздевалками, тренерскими, медицинским кабинетом – всем необходимым для продуктивных, комфортных и безопасных занятий спортом.

«Скиф Арена» построен в поселке Новые Зори Фото: Олег УКЛАДОВ

На торжественной церемонии открытия присутствовали все, кто оценил важность проекта, участвовал в его реализации: родные и близкие предпринимателя, коллектив строителей комплекса, сотрудники дворца, будущие воспитанники, а также представители краевой администрации, Алтайского заксобрания, общественных организаций, именитые спортсмены и журналисты. Гости увидели яркое ледовое шоу с участием юных хоккеистов и фигуристов. Свои новые песни презентовала Диана Завидова. Певица проехала перед зрителями на ледозаливочном автомобиле ENGO, с помощью которого обеспечивается высокое качество льда.

«Скиф Арена» построен в поселке Новые Зори Фото: Олег УКЛАДОВ

Совсем скоро здесь будут тренировать будущих чемпионов, мальчишек в возрасте от четырех до десяти лет. Лед здесь бесплатный и только для детей - в этом особенность спорткомплекса. «Катание взрослых совершенно исключено. Никакой ночной лиги, ночных тренировок мы не планируем – нам надо будет готовить лед для детей, чтобы с утра и в течение дня они комфортно здесь занимались, - рассказал журналистам Владимир Попов. – Мы подходим к делу серьезно, строили дворец для ребятишек, и это все должны понимать. Да, через десять лет здесь будет профессиональная команда 18-летних парней, но до этого – никаких взрослых, никаких массовых катаний. Как можно больше льда и времени детям!»

Владимир Попов Фото: Олег УКЛАДОВ

Дворец только открыл свои двери, но тренеры уже ставят перед собой множество задач и амбициозные цели. «Хочется организовать такую школу, чтобы у нас были все возрастные ступени, чтобы мы участвовали во всех этапах всех первенств – и на уровне Сибири, и по России. Через какое-то время мы сможем показать достойные результаты, но для этого нужно много трудиться. Если все будет хорошо, в будущем поговорим о команде молодежной хоккейной лиги», - поделился планами главный тренер Евгений Сырцев.

«Скиф Арена» построен в поселке Новые Зори Фото: Олег УКЛАДОВ

На сегодняшний день дворец уже готов принять около 200 детей, со временем это число возрастет до 400. Все они будут заниматься бесплатно. Кроме того, что это значительно облегчит финансовую нагрузку на родителей и сделает занятия хоккеем доступней, это может отразиться и на спортивных результатах. Тренер Максим Симоненко назвал бесплатный лед одной и причин перехода со своей бывшей работы в «Скиф Арена»: «Родительская оплата не должна быть поводом давления на тренеров, деньги - не основание для наших решений. Кто показывает лучший результат на данный момент (не год назад, а сейчас, к турниру), тот и должен играть». Его коллега Всеволод Попов считает, что нередко родители относятся к детям как к роботам: «Как будто они на СТО на машине приехали, деньги заплатили и ждут мгновенного улучшения. Но так не бывает. Родители должны довериться клубу и тренерам, полагаться на их опыт и знания».

«Скиф Арена» построен в поселке Новые Зори Фото: Олег УКЛАДОВ

Мечта о современном ледовом дворце не ограничивается хоккеем. На торжественном открытии на лед вышли юные фигуристки, а в планах – создать здесь школу фигурного катания. «К нам приезжала Ирина Роднина, и мы обсуждали вопрос, где нам найти тренеров международного уровня. Мы готовы им создать все необходимые условия», - рассказал инвестор.

«Скиф Арена» построен в поселке Новые Зори Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще одна из ближайших задач – решение транспортного вопроса. Новый дворец находится в окружении поселков Черемное, Комсомольский, Стуково, Лесной, Силикатный, а из барнаульских районов в наибольшей близости к Индустриальному. Но уже сейчас по родительским заявкам очевидно, что как минимум половина желающих здесь заниматься - из Барнаула, поэтому руководством дворца обратилось в мэрию города с просьбой продлить маршрут автобуса №20 от «Новых Зорей» до «Скиф Арены». А пока вопрос решается, все родители доставляют детей на личном транспорте. Вот что об этом говорит мама юного хоккеиста Светлана Баранова: «Я живу территориально в средине Барнаула, добираясь до центра города, часто стою в пробках. А сюда можно спокойно и быстро доехать. Это вообще не проблема, сегодня мобильны абсолютны все». Получается, не зря для нового спорткомплекса выбрано название скифы – народ упрямый, настойчивый, целеустремленный. Стать «Скифом» может любой ребенок в возрасте от 5 до 10 лет, набор еще ведется.

«Скиф Арена» построен в поселке Новые Зори Фото: Олег УКЛАДОВ

Справка

Спортивный комплекс «Скиф Арена» построен в поселке Новые Зори Алтайского края. Срок строительства - 8 месяцев, стоимость объекта – около 400 млн рублей, ежегодное содержание 74 млн рублей. Архитектурно дворец поделен на две части: ледовое поле и административно-бытовая часть, включающая помещения для персонала, раздевалки, медицинский кабинет. Технические возможности медкабинета позволяют проводить консультирование, динамическое наблюдение за спортсменами, комплексное исследование функционального состояния организма, запись ЭКГ и др. Эксплуатация ледового поля - круглогодично.

«Скиф Арена» построен в поселке Новые Зори Фото: Олег УКЛАДОВ

«Скиф Арена» построен в поселке Новые Зори Фото: Олег УКЛАДОВ

«Скиф Арена» построен в поселке Новые Зори Фото: Олег УКЛАДОВ

«Скиф Арена» построен в поселке Новые Зори Фото: Олег УКЛАДОВ

«Скиф Арена» построен в поселке Новые Зори Фото: Олег УКЛАДОВ

«Скиф Арена» построен в поселке Новые Зори Фото: Олег УКЛАДОВ