В Алтайском крае полицейский спас замерзающую в лесу женщину

Участковый выяснил, что вечером женщина уезжала вместе с гражданским мужем Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае участковый Алексей Сибирцев спас женщину, которая сутки провела в лесу на морозе. Мужчина нашел ее и нес на себе до машины около четырех километров, сообщает региональное управление МВД.

Все произошло 14 февраля, однако огласку история получила недавно после письма матери спасенной женщины. Жительница региона рассказала, что ей позвонила внучка и пожаловалась, что мама давно уехала в магазин, но к ночи так и не вернулась. Женщина поехала к детям, а вскоре обратилась за помощью в полицию.

– Хоть семья и состоит на учете в органах внутренних дел, но просто так уйти и оставить надолго детей одних, тем более малютку, женщина не могла. Поэтому сразу предположил, что скорее всего что-то произошло, – поделился полицейский.

Участковый выяснил, что вечером женщина уезжала вместе с гражданским мужем. Сам он утром следующего дня, по ее словам, появлялся дома, а на вопрос, где женщина, толком ничего не ответил, сказав только что-то про лес.

Алексей Сибирцев решил обследовать лесной массив за поселком Борзовая Заимка. По заснеженным тропам пробирался в глубь леса, время шло и надежды на то, что женщина жива, становилось все меньше.

Через несколько часов полицейский увидел пропавшую. Она сидела в сугробе в овраге у железнодорожных путей и почти не подавала признаков жизни. Женщина окоченела от холода и не могла не то только двигаться, но и просто говорить. Скорее всего от обморожения у нее начался жар, поэтому женщина сняла с себя часть одежды. Растормошив и немного отогрев горожанку, участковый практически на себе нес ее около 4 километров по железнодорожным путям до машины. По дороге он позвонил медикам, а в качестве ориентира назвал номер дома на окраине села Власиха.

– Осмотревшие женщину медики подтвердили, что, если бы еще немного времени прошло, она просто-напросто от переохлаждения замерзла бы насмерть, – отметили в МВД.

Выяснилось, что сожители поссорились и мужчина высадил женщину из машины посреди леса, а сам уехал. Горожанка хотела вернуться домой пешком, но в темноте пошла не в том направлении и заблудилась.

– Когда совсем замерзла и силы покинули, просто села в снегу недалеко от железной дороги, – пояснили в ведомстве.

Женщину оперативно госпитализировали, она продолжает лечиться.

В отношении гражданского мужа горожанки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Полицейские продолжают расследование.

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