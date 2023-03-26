«От маршруток в центре Барнаула нужно избавляться»: алтайский ученый о проблемах и «умном транспорте»

Сергей Павлов рассказал в эфире радио «КП» об «Умном транспорте» Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Представить современный мир без умных технологий невозможно. Они проникают, буквально, во все сферы нашей жизни, и городской транспорт не стал исключением. Интеллектуальные системы помогают сократить пробки и могут снизить риски происшествий на дорогах. О том, какие умные решения разрабатываются в Барнауле и внедряются в городскую транспортную систему, рассказал гость студии радио «КП», заместитель заведующего кафедрой организации и безопасности движения Алтайского государственного технического университета Сергей Павлов.

- Словосочетание «Умный транспорт» у всех на слуху. Все знают, что это какие-то технологии, но не все понимают, что в себя включает это понятие. В целом, что это такое – «Умный транспорт»?

- «Умный транспорт» - это часть интеллектуальных транспортных систем. Цель у этих систем – улучшение пропускной способности и повышение безопасности движения с помощью информационных и цифровых технологий.

- А что является главной составляющей интеллектуальных транспортных систем? Что их объединяет?

- Это, прежде всего, мониторинг движения. Цифровые технологии мы применяем для того, чтобы научиться приспосабливаться в данный момент под транспортную обстановку. Раньше мы собирали, например, статистику за предыдущие годы и на основании этого принимали решения, а сейчас цифровые технологии позволяют нам реагировать на текущую ситуацию, на то, что происходит в данный момент времени. Мы можем оперативно реагировать на заторы, на аварии. Интеллектуальная транспортная система применяется для того, чтобы повысить пропускную способность. И это только то, что касается транспортных потоков, но есть же ещё и информация перед поездкой – то же, что карты Яндекса, 2ГИС. Благодаря таким решениям можно спланировать свой выезд, скорректировать маршрут.

- Есть ли возможность в Барнауле перепрограммировать светофоры в режиме реального времени для улучшения ситуации на дорогах?

- На данный момент такой возможности нет, но в ближайшие годы это будет внедрено, так как средства выделены. Оборудование уже закуплено, осуществляется монтаж этой системы.

- Что нужно для того, чтобы создать эффективную транспортную систему?

- Грамотное и своевременное финансирование. Каждый рубль, вложенный в транспортную проблему, должен давать максимальный эффект от потраченных средств. Мы должны решать какую-то проблему, например, повысить пропускную способность. Но на самом деле не это является главной целью. Самое важное - сократить время, потраченное на дорогу.

- Сергей, как вы считаете, можно ли назвать транспортную систему Барнаула «умной»? Или нам еще до этого далеко?

- Пока что речь идет только об общественном транспорте. За ним осуществляется мониторинг, и на основании этого мониторинга уже можно посмотреть время прибытия, где транспорт находится, его расписание. Интеллектуальная транспортная система должна решать конкретные задачи. Мониторинг осуществляется для того, чтобы посмотреть загруженность и на основании этого принять управляющее решение и не только для органов власти, но и для обычного человека.

- Ваша кафедра занимается исследованиями, собирает информацию. Может, вспомните какие-то важные транспортные решения, которые были приняты для Барнаула, благодаря этим исследованиям?

- Мы являемся авторами схемы объезда закрытого на ремонт путепровода на проспекте Ленина. Делали это по заказу городской администрации. Затем корректировали, исходя из того, каким маршрутом передвигаются люди.

- Скоро будет год, как закрыт мост. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию с движением транспорта в условиях аврала?

- Мы ожидали, что будет хуже. От заторов, к сожалению, нельзя избавиться, потому что речь идет уже о физическом ограничении пропускной способности. Больше определенного количества автомобилей попросту не поедет, потому что это физически невозможно.

- С каждым годом количество личного транспорта растет. Что с этим делать?

- Да, это действительно так, но мы должны бороться за то, чтобы люди с личного транспорта частично пересели на общественный.

- А вы сами готовы пересесть на общественный транспорт?

- Да. Тут важно понимать, что если человек тратит полчаса на дорогу на личном транспорте, то, конечно, он не пересядет в общественный, а если два часа, то при условии что на автобусе он будет ехать 20 минут, вместо нескольких часов, тогда он сделает выбор в пользу общественного транспорта.

- Но ведь это невозможно сейчас в наших условиях…

- Поэтому я и говорю, что надо бороться не с пробками, а за время передвижения. Способы сокращения времени могут быть разными: пешеходное движение, общественный транспорт. В городах со сложившейся застройкой очень трудно что-то сделать с дорогами. Проспекты Ленина, Комсомольский и т.д. уже нельзя расширить, просто некуда, а автомобилей становится больше. Только время и деньги – это те ресурсы, которыми можно управлять в этих условиях. Конечно, надо развивать общественный транспорт и повышать его комфортность.

- От чего нужно избавляться?

- От маршруток в центре города. Они очень быстро заполняются и многие не могут уехать. Маршрутка хороша для частного сектора, так как более мобильна.

- Какие существуют основные транспортные проблемы в нашем городе?

- В первую очередь общественный транспорт. И техническое состояние, и соблюдение расписания. А также количество железнодорожных путей пересекающих автомобильные дороги в центре города.

- Какое будущее ждет интеллектуальные транспортные системы в Барнауле? Какие новинки ожидать?

- Это внедрение адаптивной системы регулирования: мониторинг движения у каждого перекрестка, внедрение «умных светофоров».

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