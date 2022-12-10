11-летняя школьница из Барнаула прошла на шоу «Голос. Дети»

Ева Аветисян из Барнаула. Скриншот видео Первого канала

На Первом канале стартовал юбилейный, десятый сезон шоу талантов «Голос. Дети». 11-летняя школьница из Барнаула Ева Аветисян удачно прошла слепые прослушивания.

- У меня очень интересный характер. Я веселая, смешная, но могу и поплакать на каких-то фильмах, на грустных моментах, расставаниях. После того, как я отказалась ходить на художественную гимнастику, мама решила повести меня на вокал и мне это очень понравилось, - рассказала о себе Ева перед тем, как выйти на сцену. – С раннего детства мы всей семьей смотрели по пятницам «Голос. Дети». Нам это было очень интересно, а когда я сама начала петь решила, что я должна пройти отбор. Я долго мечтала и мечта сбылась.

Девочка выбрала для исполнения удивительно красивую и символичную для Алтайского края песню - «Любовь настала» на стихи Роберта Рождественского, уроженца Косихинсого района, где каждый год проходят Рождественские литературные чтения и музыкальный фестиваль его памяти. Жюри оценило нежное и трогательное исполнение Евы. Практически в самом начале к ней одновременно повернулся Егор Крид и Баста. А вот МакSим долго не решалась, но в итоге поддалась на уговоры коллег по сцене.

Егор Крид назвал исполнение девочки просто шикарным, а МакSим, несмотря на то, что повернулась самой последней, начала просто рассыпаться в комплиментах.

- Вы настолько душевно исполнили эту песню. Как приятно, когда ребенок знает о чем поет, что чувствует, - подчеркнула певица. – Это только придает уверенности и нам и вам. Неужели вы сомневались, что кто-то из нас не повернется?

А Баста заметил, что главное в этом конкурсе не оценка жюри, а поддержка близких.

- Главное, что батя с цветами, остальное не важно, - заявил исполнитель.

Известный рэпер толкнул шикарную речь, главной целью которой было переманить талантливую девочку в свою команду.

- Я всех люблю, но даже перед выходом я не знала, что так получится, - засмущалась школьница.

- Ева, надо решать, - подначивает Баста.

- Я выбираю Басту, - в итоге выдохнула конкурсантка.

Ева Еветисян стала первой в команде Басты в этом сезоне.

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