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Звезды10 декабря 2022 16:00

11-летняя школьница из Барнаула прошла на шоу «Голос. Дети»

Она выбрала команду Басты
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Ева Аветисян из Барнаула. Скриншот видео Первого канала

Ева Аветисян из Барнаула. Скриншот видео Первого канала

На Первом канале стартовал юбилейный, десятый сезон шоу талантов «Голос. Дети». 11-летняя школьница из Барнаула Ева Аветисян удачно прошла слепые прослушивания.

- У меня очень интересный характер. Я веселая, смешная, но могу и поплакать на каких-то фильмах, на грустных моментах, расставаниях. После того, как я отказалась ходить на художественную гимнастику, мама решила повести меня на вокал и мне это очень понравилось, - рассказала о себе Ева перед тем, как выйти на сцену. – С раннего детства мы всей семьей смотрели по пятницам «Голос. Дети». Нам это было очень интересно, а когда я сама начала петь решила, что я должна пройти отбор. Я долго мечтала и мечта сбылась.

Девочка выбрала для исполнения удивительно красивую и символичную для Алтайского края песню - «Любовь настала» на стихи Роберта Рождественского, уроженца Косихинсого района, где каждый год проходят Рождественские литературные чтения и музыкальный фестиваль его памяти. Жюри оценило нежное и трогательное исполнение Евы. Практически в самом начале к ней одновременно повернулся Егор Крид и Баста. А вот МакSим долго не решалась, но в итоге поддалась на уговоры коллег по сцене.

Егор Крид назвал исполнение девочки просто шикарным, а МакSим, несмотря на то, что повернулась самой последней, начала просто рассыпаться в комплиментах.

- Вы настолько душевно исполнили эту песню. Как приятно, когда ребенок знает о чем поет, что чувствует, - подчеркнула певица. – Это только придает уверенности и нам и вам. Неужели вы сомневались, что кто-то из нас не повернется?

А Баста заметил, что главное в этом конкурсе не оценка жюри, а поддержка близких.

- Главное, что батя с цветами, остальное не важно, - заявил исполнитель.

Известный рэпер толкнул шикарную речь, главной целью которой было переманить талантливую девочку в свою команду.

- Я всех люблю, но даже перед выходом я не знала, что так получится, - засмущалась школьница.

- Ева, надо решать, - подначивает Баста.

- Я выбираю Басту, - в итоге выдохнула конкурсантка.

Ева Еветисян стала первой в команде Басты в этом сезоне.

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