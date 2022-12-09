Алтайские спасатели сняли кольцо с опухшего пальца женщины

Женщине помогли. Фото: УГОЧС И ПБ региона

В Алтайском крае провели необычную спасательную операцию. Они пришли на помощь женщине, которая два дня не могла снять с пальца кольцо. Подробнее об этом рассказали в УГОЧС И ПБ региона.

На единый номер службы спасения 112 позвонила 40-летняя жительница Барнаула. Женщина рассказала, что у нее не получается самой снять кольцо с опухшего пальца уже двое суток. Чтобы помочь, спасатели поисково-спасательного центра Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ выехали домой к горожанке.

– На момент прибытия помощи палец пострадавшей сильно опух и покраснел, – подчеркнули в ведомстве.

Спасатели помогли женщине и в считаные минуты избавили от золотого кольца, которое сильно сдавливало палец. Украшение осталось целым, его даже не пришлось распиливать. Палец женщины также не пострадал.

Спасатели дали несколько советом тем, у кого не получается снять кольцо самостоятельно. В первую очередь не нужно паниковать и делать резкие рывки, чтобы снять кольцо. Таким образом можно легко травмировать палец. Стоит попытаться намылить палец или смазать его маслом, а уже затем аккуратно снять украшение. Если же этот способ не сработал, то попробуйте снять кольцо при помощи нити, намотав ее на палец и пропустив под украшение, а затем размотать нить.

– Если вышеперечисленные попытки ни к чему не привели, срочно звоните в службу спасения 112, – отметили спасатели.

Ранее мы писали, что в Алтайском крае три совсем юных героя представлены к высокой награде за помощь людям, попавшим в беду. Дети буквально бросались и в огонь, и в воду. Подробнее о них можно прочитать здесь.

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