В Барнауле для детей с ДЦП стал доступен паралимпийский вид спорта рейсраннинг

С таким стартом скоро в Барнауле появятся и паралимпийские победители-легкоатлеты! Фото: Анна Чернова

В Барнауле ребятам с ДЦП теперь доступен новый вид паралимпийского спорта – рейсраннинг. Или, проще говоря, бег в беговелах, сконструированных специально для людей с ПОДА (повреждением опорно-двигательного аппарата).

Появление нового вида спорта стало возможно благодаря поддержке компании «Геркулес», которая приобрела для подопечных НКО «Дети ангелы Барнаула» 2 беговела «Катюша». А место для тренировок предоставил АГТУ в своем спортивном манеже.

Ребята впервые чувствуют скорость - свою скорость. Создают ее, управляют ею. Фото: Анна Чернова

- Забег в рейсраннерах - поистине невероятное зрелище и море эмоций! И у родителей, и у самих ребят. Только представьте: они, обычно сидящие в инвалидных колясках или неспешно шагающие в ходунках или за руку родителя, БЕГУТ! Сами! Своими ногами! – рассказывают в общественной организации «Дети ангелы Барнаула». - Ребята впервые чувствуют скорость. Свою скорость. Создают ее, управляют ею. Восторгу нет предела!

В чем же суть передвижения рейсраннера? Об этом рассказали родители особенных детей:

- Традиционно ребята с ДЦП осваивают навыки ходьбы в ходунках. Да, они идут сами, своими ногами. Но им очень тяжело держать и координировать все тело, при этом еще важно крепко держаться руками - не у всех ДЦП-шек такая функция доступна – да еще и двигать сами ходунки. В итоге ребята могут проходить небольшие расстояния с большими усилиями и маленькой скоростью. В рейсраннере же вес тела уходит на седушку, спина фиксируется специальной опорой, руки фиксируются на руле, и разгруженные ноги получают возможность двигаться в разы легче. А колеса позволяют не только не тащить беговел на себе, но и разогнаться до приличной скорости!

В рейсраннере вес тела уходит на седушку, руки фиксируются на руле, а разгруженные ноги получают возможность двигаться. Фото: Анна Чернова

Прошло всего 4 тренировки, а результат уже виден у каждого!

- С таким стартом мы абсолютно уверены, что скоро в Барнауле появятся и паралимпийские победители-легкоатлеты! – уверены родители.

Ну а дети с ДЦП пока что просто радуются. Давно их не видели такими счастливыми и довольными!

Фото: Анна Чернова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Разве это трагедия? Просто задача со звездочкой!»: исповедь мамы ребенка-колясочника

Многие думают, что матери детей-инвалидов должны страдать. Но Анна Чернова – полная тому противоположность (подробнее)