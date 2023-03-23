«Белый пароход»- 2023. На Алтае пройдет Всероссийский детский музыкальный фестиваль

Гала-концерт фестиваля «Белый пароход 2022» в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Фото: Петр Колчин

В июне в Алтайском крае грядет важное событие федерального масштаба - всероссийский детский музыкальный фестиваль «Белый пароход». Благотворительный проект под руководством российского оперного певца, солиста Большого театра Николая Диденко существует уже 18 лет. В разные годы участники фестиваля выступали на крупных площадках Москвы: «Московский Международный Дом Музыки», «Дворец на Яузе», театр «Новая Опера», «Концертный зал им. Чайковского», «Крокус Сити Холл»; на сцене Мариинского театра Санкт-Петербурга, на главных сценах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Нижнего Новгорода.

И вот теперь музыкальный «пароход» плывет в Алтайский край. На его «палубе» могут раскрыть таланты дети из опекунских, малообеспеченных и многодетных семей, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья. Среди исполнителей – ребятишки с полной слепотой, церебральным параличом и другими серьезными диагнозами.

Инициатор проекта - краевое отделение Российского детского фонда. Организация подала заявку на конкурс по предоставлению Грантов Губернатора в сфере культуры, получила одобрение комиссии и финансирование в размере 2,8 млн руб. Дополнительные средства будут привлечены от частного бизнеса.

В июне одаренные дети из 24 регионов страны съедутся в Барнаул для того, чтобы повысить уровень вокального, хорового и сценического мастерства и принять участие в гала-концертах, которые пройдут 1 июня в музыкальном театре Барнаула и 3 июня – в ДК Бийска. Детский хор выступит в сопровождении оркестра филармонии и инструментального ансамбля.

- Мы очень рады, что наша заявка получила одобрение, - рассказывает Оксана Николаевна Овчинникова, председатель регионального отделения РДФ. – «Белый пароход» - уникальный инклюзивный проект. Принимать его на территории края почетно и одновременно ответственно. Мы сделаем все возможное, чтобы поездка на Алтай принесла детям только радостные эмоции. Предстоит серьезная подготовительная работа.

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