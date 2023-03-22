Посмотрите, какие красавцы! Нейросеть показала будущих мэров Барнаула

Таким нейросеть увидела Барнаул в будущем. Изображение: lexica.art.
Мы решили узнать: какими будут мэры Барнаула в далеком-далеком будущем. Взяли временной отрезок с 2100 по 2500 год и сделали запросы в нейросети lexica.art. И вот что выдал искусственный интеллект.
Нейросеть показала будущих мэров Барнаула. Изображение: lexica.art
Перед нами предстал бравый седовласый мужчина с усами в военно-парадной форме. Приятный мэр: притягивает взгляд и внушает доверие.
Нейросеть показала будущих мэров Барнаула. Изображение: lexica.art
Через 127 лет, по мнению нейросети, на политическую арену Барнаула выйдет яркая голубоглазая блондинка с очаровательной улыбкой. Посмотрите, какая стильная и элегантная женщина. Само совершенство!
Нейросеть показала будущих мэров Барнаула. Изображение: lexica.art
Через 50 лет после блондинки кресло главы города займет эффектная шатенка. Сразу видно – женщина властная, деловая и хваткая. При такой главе все дороги точно будут ровными, а дворы – чистыми.
Нейросеть показала будущих мэров Барнаула. Изображение: lexica.art
А в этом году в кресле градоначальника окажется мужчина лет так 55-60. В костюме, галстуке. Впечатление только портят странный «чурбан» на голове и длинные волосы. Негоже мэру на заседания ходить с распущенными волосами! Хоть косичку бы заплел…
Нейросеть показала будущих мэров Барнаула. Изображение: lexica.art
Ну а это - мэр как мэр. В кабинете, при галстуке, с документами. Среднестатистический чиновник, от нынешних градоначальников ничем не отличается.
Нейросеть показала будущих мэров Барнаула. Изображение: lexica.art
Как считает нейросеть, в середине третьего столетия 21 века Барнаул возглавит брутальный брюнет, похожий на актера из турецкого сериала. У такого красавца явно будет высокий рейтинг, особенно среди горожанок.
Нейросеть показала будущих мэров Барнаула. Изображение: lexica.art
А этот таинственный молодой человек, наверное, о судьбе города задумался. Кстати, город нейросеть на этот раз изобразила приближенным к сибирским реалиям (не то, что на других сюрреалистических картинках) - с обычными улицами и домами, покрытыми снегом.
Нейросеть показала будущих мэров Барнаула. Изображение: lexica.art
И вновь на посту - «железная леди». Красивая женщина средних лет с волевыми чертами и слегка надменным выражением лица. И опять в странном одеянии – будто она вовсе не мэр, а старшая жена султана.
Нейросеть показала будущих мэров Барнаула. Изображение: lexica.art
Напоследок искусственный разум создал картинку, на которой изображена пара. Думается, это супруги. Кто из них мэр – женщина или мужчина? На наш взгляд, на эту должность подходят оба: деловые, строгие, статусные. А может, спустя полвека городом будут править два градоначальника?
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