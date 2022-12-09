Расходы на содержание каждого ребенка выросли почти на 50% Фото: Олег УКЛАДОВ

С Нового года в Алтайском крае вырастет плата за детский сад. Сумма увеличится на 35% - до 2700 рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Почему вырастет плата за детский сад в Алтайском крае?

В правительстве регионе поясняют, что действующий максимальный размер платы за детсад не менялся уже три года. Повышение откладывали из-за пандемии коронавируса и экономической нестабильности.

– При этом расходы на содержание каждого ребенка выросли почти на 50% и составляют в настоящее время в среднем по региону более 14,8 тысяч рублей в месяц, - отмечают в правительстве.

При этом реальная сумма затрат на ребенка зависит от местности. В городах она больше и превышает в месяц 15 тысяч рублей, а районах пониже – около 13 тысяч.

Размер платы за детский сад с 1 января 2023 года

Максимальный размер платы за детский сад с 1 января 2023 года составит 2700 рублей. Ранее максимум был установлен на уровне 2 тысячи рублей.

В каждом муниципалитете плата будет зависеть от конкретных условий содержания ребенка в детском саду. В сельских районах она будет ниже.

– При этом родительская плата продолжит компенсировать лишь часть фактических затрат на услуги по присмотру и уходу за детьми, - подчеркивают в правительстве.

В связи с повышением платы с 1 января будут пропорционально увеличены компенсации. На них могут рассчитывать более 40 % родителей дошкольников, посещающих детские сады: на первого ребенка – 20%, на второго – 50%, на третьего и последующих – 70%.

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