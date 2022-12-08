Душа жаждет необыденного. Какие выставки можно увидеть в Барнауле в день художника

Открытие выставки Александра Андрусенко Фото: Олег УКЛАДОВ

8 декабря отмечается международный День художника. Зайдя на выставки, которые открываются в галереях краевой столицы, можно забыть о тридцатиградусной стуже и переместиться не только в лето, но и в фантастические миры.

Так ,7 декабря в галерее «Турина гора» (ул. Димитрова, 85А,) открылась великолепная выставка Александра Андрусенко «Где-то далеко».

Открытие выставки Александра Андрусенко Фото: Олег УКЛАДОВ

- Это не про географию, а про душу человеческую, что мечтает и жаждет нового и необычного, необыденного, настоящего, - говорит о выставке сам художник. - Где-то далеко, это, по сути, тот горизонт, к которому ты устремляешься и, достигнув, вдруг обнаруживаешь, что еще дальше новый горизонт и новый интерес, новая высота. Искусство, на мой взгляд, всегда пытается заглянуть вглубь, за горизонт, в те неизведанные пределы и смыслы, что скрыты за будничным отражением мира.

Открытие выставки Александра Андрусенко Фото: Олег УКЛАДОВ

- Картины художника отражают микрокосм бытия: улочки родного села, силуэты домов на фоне ночного неба, берег реки с пронзительным осенним звучанием пылающих красок. Камерность настроения передаёт текучесть времени и чувство покоя, - пишет искусствовед Любовь Норгелене.

Открытие выставки Александра Андрусенко Фото: Олег УКЛАДОВ

В галерее «Открытое небо» (ул. Чернышевского, 55) в эти дни работает выставка пейзажей и натюрмортов Юрия Чернова, потомственного художника. Картины этого профессионала притягивают особой теплотой и душевностью. Глядя на них вспоминаются поэтические строчки, о том, что можно увидеть небо в чашечке цветка.

Работы художника Юрия Чернова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Пейзажи и натюрморты Чернова - с многоцветной живописной палитрой, зритель может окунуться в пространство горных пейзажей, сочность зрелых яблок и нежность цветов, - рассказывает о выставке Любовь Норгелене.

В барнаульской арт-галерее Щетининых ( Социалистический пр., 78) открыта выставка «Колыванские разноцветы», где представлено около 50 работ, посвященных Колывани и горе Синюхе, привлекающих своей красотой и мистичностью.

Тем, кто любит творчество молодых и смелых, стоит не полениться доехать до галереи «Республика ИЗО» (пр. Космонавтов, 6Г ). Почти 100 авторов демонстрируют около 300 работ. Хотите узнать, о чем они дерзко думают, приходите и смотрите. Комиссар галереи Вадим Климов при этом открывает не только молодых художников. Одна из экспозиций, например, представляет картины 55-летнего барнаульца Николая Бачурина, пилигрима, искателя и автора песен, в том числе и одной из известных рок-групп.

Картинка Николая Бачурина на выставке в «Республике ИЗО» Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Именно в этот день я вспоминаю художников, творящих уже в небесах: среди них сибирский гений Юрий Иванов, авангардисты Юрий Эсауленко, Юрий Титов, Люся Базина, модернист Владимир Каминский , - поделилась искусствовед Норгелене. - Их произведения привлекали зрителей на выставки, притягивали и вызывали неподдельный интерес. А еще вспоминаются стихи киносценариста Геннадия Шпаликова, посвященные художникам:

«Бывают крылья у художников,

Портных и железнодорожников,

Но лишь художники открыли,

Как прорастают эти крылья.

А прорастают они так,

Из ничего, из ниоткуда.

Нет объяснения у чуда,

И я на это не мастак».

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