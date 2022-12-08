«За перевод на Украину обвинили в госизмене»: как «следователь» и «зампрокурора» развели заринчанина на деньги

Потерпевшему пришлось взять кредит в банке Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошлую неделю жители Заринска «пожертвовали» мошенникам больше 1 млн рублей. Одна из историй поражает своим масштабом: здесь действовало не одно преступное лицо, а сразу три. И должности они выбрали себе очень уж солидные – «московский следователь», «сотрудница банка» и даже «заместитель прокурора Алтайского края».

Как сообщили в МО МВД России «Заринский», в конце ноября в полицию обратился мужчина 1972 года рождения. Он рассказал, что мошенники похитили у него полмиллиона рублей. Сначала на мобильный мужчины позвонил неизвестный и представился сотрудником отдела по борьбе с коррупцией главного управления полиции города Москвы Андреем Владимировичем. Речь была грамотной и без особых дефектов, но был украинский акцент. По голосу звонившему было около 30-40 лет.

- Он обратился к потерпевшему по имени и отчеству и сказал, что от его имени перевели 500 тысяч рублей на территорию Украины. При этом мошенник пояснил потерпевшему, что данный поступок является преступлением, а именно государственной изменой, - отметили в полиции.

Мужчина испугался и начал объяснять, что никаких денег не переводил, но «Андрей Владимирович» продолжал настаивать на своем и сказал, что потерпевшему лучше сотрудничать со следствием. Для прекращения незаконных операций нужно было поговорить с сотрудником «Центрального банка», и «следователь» перевел звонок на некую Анастасию Захарову, которая уточнила все анкетные данные.

Наконец, в деле появляется еще один персонаж. Потерпевшему позвонил мужчина, который представился заместителем прокурора Алтайского края, и подтвердил, что потерпевшего подозревают в государственной измене. По всей видимости, это было последней каплей, и потерпевший окончательно поверил, что стал фигурантом серьезного преступления. Он смиренно выслушал все инструкции от сотрудницы банка: для того, чтобы отменить операцию по переводу средств, нужно было продублировать платеж, подав заявку на онлайн-кредит в «Сбербанк Онлайн».

Вскоре мужчине одобрили заявку на выдачу 628 648,57 рублей. Жертва аферистов снял с карты 500 тысяч рублей и направил их на указанный счет. Карту потерпевший по совету девушки «привязал» к приложению «Мир Pay», а после выдачи и перевода средств он удалил карту и всю важную информацию.

Когда мужчина все-таки понял, что «госизмена» была лишь аферой мошенников, обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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