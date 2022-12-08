«Чуть дуба не дал». Хозяин сломанного ВАЗа на морозе больше часа безуспешно пытался остановить попутки

Юрий Крюков в центре со своими спасителями Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

62-летний водитель Юрий Крюков на днях чуть не отдал богу душу на зимней трассе.

- Я возвращался из Бийска в Белокуриху, - рассказывает Юрий Михайлович. – Сначала заклинил генератор, я поковырялся под капотом, проехал на аккумуляторе еще пять километров и тут он совсем умер. Вытащил трос буксировочный, стал махать руками. Но все проезжали мимо, хоть ложись под колеса. Да еще телефон сначала стал сообщать: «Подключитесь к Wi-Fi», затем совсем окочурился.

По словам водителя, он в темноте на морозе больше часа прыгал на дороге с ноги на ногу, молясь богу.

- И молитвы господь услышал, появилась моя спасительница, девушка на черной иномарке, - говорит мужчина.

В тот вечер старший лейтенант полиции Наталья Литуновская возвращалась из села Россоши.

Наталья Литуновская не раз помогала водителям на трассе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Там у меня дядя живет, проведывала его. Домой возвращалась, когда уже стемнело, – рассказывает Наталья. – Вдруг вижу на обочине мужчину с машиной, в руках трос.

Когда Наталья остановилась и подошла, Крюков объяснил, что его «жигуленок» внезапно сломался: ни печка, ни фары, ни аварийная сигнализация не работают.

- Видно было, что он очень замерз, зуб на зуб не попадал, - вспоминает Наталья. - Я ему предложила погреться в моей машине, печку посильнее включила. Еще заметила, что куртка у него слишком легкая для такой погоды. Тот сказал: «Не думал, что сломаюсь».

Пока бедолага отогревался, Наталья позвала на помощь экипаж ДПС.

- Подъехали ребята пересадили меня в свой автомобиль, тоже включили печку на большие обороты, я отогрелся окончательно, - это рассказывает Крюков. - Сотрудники ДПС стали останавливать машины с просьбой отбуксировать меня. Один товарищ на крутом джипе по каким-то причинам, отказался, но сотрудники, дай бог им здоровь, нашли «Ниву», меня в итоге дотащили прямо на место.

Когда мы созванивались с Юрием Крюковым, он пил противовирусные (застудился) и размышлял о жизни:

- Я сам проработал дальнобойщиком 42 года,- говорит Юрий Михайлович, - Всегда помогал людям на дороге по мере возможностей. Делился и запчастями и продуктами, когда курил -сигаретами. И отец покойничек был водителем, учил меня: «Стоит человек на дороге, остановись, мало ли что, может ,горячим чаем напоишь или ключ подержишь». И дед, и прадед говорили - надо помогать людям. По человеческим законам должны жить.

Крюков предполагает, что проехавшие мимо люди на крутых машинах, видимо, посчитали, что негоже им с ВАЗом останавливаться, а, может, побоялись, время ведь правда злое.- Но ведь даже не позвонили никому, - вздохнул бывший дальнобойщик.- Слава богу, что есть еще такие, как те ребята и девушка, которые мне помогли, низкий поклон.

Памятка от МЧС

Это уже не первый случай в студеном декабре, когда автомобили подводили своих хозяев на дороге. Специалисты Главного управления МЧС России по Алтайскому краю вновь предупреждают водителей о соблюдении мер личной безопасности и напоминают о важных правилах при поездке за город.

Перед тем, как отправиться в дорогу уточните прогноз погоды, узнайте есть ли ограничение движения на маршруте. Обязательно проверьте техническое состояние автомобиля, наполните топливом не только бензобак , но и дополнительные канистры, если это необходимо. Возьмите с собой буксировочный трос, запасное колесо, домкрат, провода для «прикуривания» и медицинскую аптечку. Зимой очень важно взять с собой в дорогу теплые вещи, горячие напитки в термосе и продукты питания.

Перед тем как поехать проверьте баланс счёта мобильного телефона и пополните его. Потому что в любой момент вам может понадобиться исходящий звонок.

Сотрудники МЧС призывают к водительской выручке в сильный мороз. Если вы стали очевидцем дорожно-транспортного происшествия ни в коем случае не оставайтесь равнодушным к людям, попавшим в беду. Незамедлительно позвоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112. При отсутствии связи передайте сведения о ДТП через водителей проезжающего транспорта в ближайшую пожарную часть.

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