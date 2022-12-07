Футболист Александр Соболев рассказал, почему не стал кайфариком

Александр Соболев. Скриншот видео пресс-службы РФС

Уроженец Барнаула, нападающий сборной России и московского «Спартака» Александр Соболев ответил на серьезные и смешные вопросы от коллег из женской национальной команды по футболу. Он рассказал из-за чего «хромает» техника и почему рано женился.

– Да, наверное, техники у меня нет, просто, бывает, заковыряют чего-то, - отшучивается форвард в самом начале разговора. – На самом деле кто-то говорит, что ее нет, кто-то, что она есть… Не знаю почему так пошло. Я сам себя не считаю супертехничным футболистом, но в каких-то моментах получается забивать красивые мячи.

А когда все же получается забить гол, то в отличие от других знаменитых игроков у него нет фишки, с которой Саша отмечает мяч. Просто все без исключения он посвящает своей маме, которой не стало в 2020 году.

– У меня есть одна заготовка как отметить гол. Я долго думал об этом праздновании, но пока не было момента, чтобы это сделать именно так… Дай Бог в скором времени будет такая возможность, - добавляет спортсмен.

Из сильных футбольных качеств Соболев лично сам у себя отмечает игру корпусом или головой, а вот скорость – это самое слабое место. Но самое главное – это мотивация, и если она есть, то и без особой техники можно свернуть горы. Для Саши движущей силой является его семья. Причем он признается, что рад, что женился по молодости, ведь если бы сейчас не было жены и сына, то возможно и карьера сложилась бы иначе.

- Если бы не женился в столь раннем возрасте, то и в «Спартаке» сейчас не играл бы. Семья тебя мотивирует, она держит тебя, в том плане, что сейчас есть деньги и какая-то слава. Можно отдыхать и кайфовать, ходить в клубы, а я этого не делаю, потому что у меня есть семья. Я все время дома и мне это помогло. Если бы не было семьи, то признают честно, был бы кайфариком. Из этого ничего хорошего бы не вышло. Мысли, что не нагулялся даже не было. В 16-17 лет я шлялся по Барнаулу и если бы так и продолжилось, то я в Барнауле бы и остался, - признается Соболев.

Сейчас же Саша старается подать пример своему маленькому сыну, который, к слову, растет его копией и только лишь характером немного в маму.

- На детских фотографиях, мне кажется, нас даже тяжело отличить, а вот характером вредный, как жена и неуступчивый как я. «Я все сам!», - говорит он. Я такой же в детстве был. Когда играем с ним, он не любит проигрывать. Иногда довожу его до слез, потому что я не поддаюсь. Он всегда хочет побеждать, так что тут он точно в меня пошел. А то, что вредный – это 100% в жену. Это даже не обсуждается, - ответственно заявляет молодой родитель.

Так как из-за частых переездов Соболев не так много времени проводит дома, он, скорее добрый папочка. Наследника он практически не ругает. Только в качестве воспитательного момента.

- Игрушки покупаю, но стараюсь сильно не баловать, - говорит спортсмен. – Так что в целом он воспитанный мальчик. Я думаю, мы вообще его не наказываем, да, ругаем за какие-то моменты, но тоже очень редко. Сейчас ему пять лет, а он утром когда встает сам заправляет постель, идет чистить зубы, переодевается. В этом плане он в отличие от меня даже более воспитанный.

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