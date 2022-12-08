Физически и морально: алтайский госпиталь начал лечить бойцов СВО

Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн. Фото: Антон Губанов

Алтайский краевой госпиталь ветеранов войн фактически стал участником специальной военной операции – сегодня здесь проходят лечение и реабилитацию те, кто вернулся домой с ранением.

Впрочем, местные специалисты помогают не только залечить физические травмы, но и психологические. Задача медиков – восстановить вчерашнего бойца и адаптировать его к новой жизни.

– Совсем недавно в нашем отделении прошел лечение пациент - участник боевых действий, - рассказывает врач-психотерапевт краевого госпиталя для ветеранов войн Ольга Парамонова. – Он поступил в отделение с мощными нарушениями, с бессонницей. Какой-то малейший внешний раздражитель вызывал очень бурную реакцию. Но, постепенно под действием лечения его состояние нормализовалось.

Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн. Фото: Антон Губанов

За год реабилитацию в госпитале проходит около шести тысяч человек. Из них 15 человек – это участники спецоперации. Они добровольно отправились на передовую, имея боевой опыт в Чечне и Афганистане. Согласно приказу Президента, участники СВО приравниваются к ветеранам боевых действий, а это значит, что и эти бойцы могут получить восстановительную терапию.

С ноября в госпитале начал работу Координационный центр. Именно сюда обращаются бойцы, чтобы получить помощь.

– Государством принят большой пакет мер по поддержке участников специальной военной операции. База для реабилитации у нас, в Алтайском крае, хорошая. Сейчас важно наладить взаимодействие всех структур, которые принимают участие – это и здравоохранение, это и социальная защита, это и военкоматы, для того, чтобы эта система работала с полной отдачей. Нужно подходить индивидуально к каждому случаю. Например, человек получил ранение и не проходит реабилитацию – нужно выяснять, какова причина, - подчеркнул депутат Государственной Думы РФ Александр Прокопьев.

Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн. Фото: Антон Губанов

В Координационный центр стекается вся информация о бойцах, нуждающихся в помощи. Ее передают учреждения здравоохранения, военкомат и соцзащита.

- Если раненые участники спецоперации могут вернуться в строй, они получают лечение в военном госпитале. Если они уже по своему состоянию ранения не могут вернуться в строй, тогда они демобилизуются и уже становятся нашими пациентами, — объясняет начальник краевого госпиталя для ветеранов войн Ольга Зубова.

Здесь же, в госпитале, раненым помогают с протезированием, проводят восстановительные операции. Есть здесь все необходимое для восстановительной терапии - фитобочка, кислородная капсула, тренажерный зал и многое другое.

– Из-за того, что у наших пациентов есть боевой опыт, у них стратегия поведения именно военная, - рассказывает специалист по социальной работе краевого госпиталя для ветеранов войн Ольга Губарева. – Я очень много лет работаю и всегда сталкиваюсь с тем, что ветераны, как бы они не выглядели, вроде как адаптивно, им всем нужна регулярная помощь, консультации.

Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн. Фото: Антон Губанов

Помогают здесь восстанавливать и социальные связи, поскольку иногда военнослужащие, возвращаясь в мирную жизнь, не могут найти себя в обществе. В госпитале пациентам объясняют, как составить резюме, чтобы устроиться на работу, как оформить краевые и федеральные выплаты.

– Мы ждем приход молодежи с СВО. Сегодня нам необходимо им правильно объяснить и сказать: «Ребята, вас здесь ждут. Мы готовы помогать вам в возвращении в эту жизнь», - добавляет Владислав Павлюков, член совета ветеранов госпиталя.

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