Экономьте до 3 рублей с каждого литра на АЗС «Газпромнефть» и помогайте детям, оставшимся без попечения родителей

Сеть АЗС «Газпромнефть»

В других регионах страны достаточно заправиться от 25 литров для получения такой выгоды.

На сервисных станциях сети акция действует при оплате топлива наличными, банковской картой, через «Систему быстрых платежей» или с помощью мобильного приложения «АЗС «Газпромнефть» без использования бонусов. На автоматических – только в случае безналичной оплаты.

Любители кофе могут увеличить свою скидку. Одновременная оплата топлива и кофе наличными или банковской картой на кассе увеличивают скидку до 2 рублей с каждого литра. А при оплате с помощью «Системы быстрых платежей» или мобильного приложения «АЗС «Газпромнефть» скидка возрастает до 3 рублей с литра.

Воспользоваться предложениями можно любое количество раз. При этом максимальный объем единовременной заправки топливом ограничен 50 литрами.

За каждую акционную заправку, совершенную автолюбителями с 15 декабря по 31 января, сеть АЗС «Газпромнефть» начислит по 1 бонусу программы лояльности «Нам по пути» для заправки автомобилей волонтеров и транспорта более десятка региональных фондов - партнеров БФ «Солнечный город» (1 бонус = 1 рублю). Специальный транспорт необходим для перевозки детей, оставшихся без попечения родителей, и оказания помощи семьям из группы риска социального сиротства в более 25 регионах РФ.

*С подробной информацией об акциях можно ознакомиться на сайте сети «Газпромнефть» в новостях по ссылкам: центральный регион, Урал и Сибирь, а также в мобильном приложении «АЗС «Газпромнефть» или по телефону Единого центра поддержки клиентов 8 800 700 51 51 (звонок по России бесплатный), на АЗС «Газпромнефть», участвующих в Акции.