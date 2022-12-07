Экс-замглавы администрации Барнаула Юрия Еремеева признали виновным во взятке

Юрий Еремеев слева Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Бывшего замглавы администрации Барнаула Юрия Еремеева признали виновным в получении взятки. Приговор экс-чиновнику вынес Центральный районный суд, сообщили в Следкоме и прокуратуре края.

Напомним, в 2015 году Еремееву (на тот момент он занимал должность главы администрации Центрального района) потребовались строительно-монтажные работы на собственном земельном участке. За помощью он обратился к главному инженеру барнаульского предприятия «Автодорстрой» Андрею Овсянникову. Тот организовал работы и оплатил их из собственного кармана.

Экс-чиновник вину признал полностью (фото: Региональное отделение партии "Единая Россия")

- Чтобы не возвращать 80 тысяч рублей, потраченные инженером, Юрий Еремеев пообещал за услугу устроить его на муниципальную должность. В 2016 году он обеспечил включение кандидатуры Овсянникова в резерв управленческих кадров, и в дальнейшем мужчина был назначен на должность главы Лебяжинской сельской администрации, - рассказали в ведомствах.

Преступление выявили сотрудники алтайского УФСБ. Дело расследовали по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Еремеев вину признал полностью. Суд назначил ему штраф 800 тысяч рублей, а также на два года лишил права занимать должности в госорганах, связанные с организационной, административной, хозяйственной деятельностью. Приговор суда в законную силу еще не вступил.

Что касается Андрея Овсянникова, то в отношении него уголовное дело (по обвинению в даче взятки) в июле этого года направили в суд. Но там прекратили из-за срока давности.

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