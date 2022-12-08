На Алтае впервые в России сфотографировали «розового воробья»

Птицу заметили в Республике Алтай. Фото: Ольга Фаттахова

Ольга Фаттахова первой в России сфотографировала в Республике Алтай редкую птицу – арчовую чечевицу, которую называют «розовым воробьем» из-за яркого окраса. Снимок разместили на сайте «Птицы Сибири».

Сначала Ольга предполагала, что заметила сибирскую чечевицу, но любители птиц пришли к выводу, что это арчовая чечевица и поздравили автора с редкой находкой и интересной встречей.

– Всем спасибо, я приятно удивлена. Долго ее рассматривала и колебалась между большой и сибирской, ни то, ни другое не очень подходило, а вариант с арчовой я даже не рассматривала. Это классно, – написала автор снимка.

В Алтайском отделении Союза охраны птиц России уточнили, что это первая фоторегистрация вида в России.

– Ранее указывалась некоторыми авторами для Горного Алтая, но без каких-то подробностей о местах, времени и наблюдателях/коллекторах. Богат этот год на открытия, – говорится в сообщении.

Орнитолог-любитель рассказала, что точные координаты встречи с арчовой чечевицей называть не рекомендуется, потому что есть прецеденты отлова редких птиц для продажи.

– Скажу только, что в Кош-Агачском районе, – рассказала Ольга Фаттахова «Комсомольской правде – Барнаул».

Возможно, птица оказалась в Республике Алтай, потому что сбилась с курса.

Ранее мы писали, что в Алтайский край начали прилетать на зимовку первые в этой сезоне лебеди-кликуны. Ежегодно эти птицы посещают регион, чтобы переждать суровую зиму на озере Светлое в Советском районе.

Справка

Арчовая чечевица крупнее воробья и довольно длиннохвоста. Гнездится в Тянь-Шане, к востоку от Таласского Алатау, в Джунгарском Алатай, а также в Сауре. Возможно живет в Тарбагатае, хотя подтверждающих это данных нет. На кочевках и зимой спускается в предгорья и на прилежащие равнины, доходя до Ташкента, Шымкента, Чу-Илийских гор, дельты Или, Джунгарских ворот и Зайсанской котловины.

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