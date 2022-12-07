Жители Алтайского края могут отправить новогоднюю открытку солдату

Открытки принимают во всех районах краевой столицы Фото: Олег УКЛАДОВ

В канун Нового года в Барнауле организовали акцию «Новогодняя открытка солдату». Как сообщили организаторы, депутаты фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе, открытки принимают во всех районах краевой столицы.

С 5 по 10 декабря включительно все желающие присоединиться к акции должны своими руками сделать открытку, написать в ней поздравление солдатам и передать в общественную приемную партии по месту жительства.

Общественные приемные партии открыты во всех районах Барнаула ежедневно с 10:00 до 17:00:

- Железнодорожный район — проспект Строителей, 24;

- Индустриальный район — улица Георгиева, 12;

- Октябрьский район — улица Союза Республик, 34;

- Ленинский район — улица Юрина, 194а;

- Центральный район — проспект Социалистический, 63

- Поселок Южный, ул. Чайковского, 19.

Как отметила координатор акции в Барнауле Кристина Юстус, с 10 по 13 декабря все поздравления соберут и отправят вместе с гуманитарным грузом землякам, принимающим участие в специальной военной операции.

К слову, ранее подобную акцию запустили в зоопарке «Лесная сказка». По словам директора зоопарка Сергея Писарева, все желающие могли написать теплые слова в адрес военнослужащих на открытке с изображением льва Алтая. Все открытки с надписью «Нашим героям» переданы в воинские части.

Открытки Фото: Олег УКЛАДОВ

- Дорогие друзья! Мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции и подписал открытку нашим воинам, принимающим участие в СВО. Уверен, что ваши тёплые слова поддержки окажутся приятными в канун Нового года, - подчеркнул Сергей Писарев на своей странице в соцсетях.

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