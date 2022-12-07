Актер Виктор Добронравов рассказал, чем его поразили жители Алтайского края

Виктор Добронравов сыграл Андрея Болконского Фото: Алтайского театра драмы имени Шукшина

Популярный актер Виктор Добронравов, который приехал в Барнаул с гастролями Вахтанговского театра, поделился своими впечатлениями о краевой столице. Видео опубликовали на страницах алтайской драмы в соцсетях.

Заслуженный артист России Виктор Добронравов рассказал, что не в первый раз приезжает в Алтайский край с гастролями театра им. Евгения Вахтангова. В этот раз у зрителей была возможность посмотреть спектакль «Война и мир», в котором актер исполняет роль Андрея Болконского.

«Барнаул мы любим. Пугали нас холодами: -35 градусов. Ничего такого страшного. Воздух прекрасный! Поражают нас всегда открытые алтайские люди, которые подходя на улицах, обнимают и целуют, говорят спасибо. А мы в свою очередь говорим спасибо вам», – отметил актер.

Напомним, спектакль «Война и мир» показывали на сцене алтайского краевого театра драмы имени Шукшина четыре дня. Постановка режиссера Римаса Туминаса создана к 100-летнему юбилею Вахтанговского театра. Премьера с успехом прошла 8 ноября 2021 года в Москве и произвела фурор. В спектакле занята большая часть труппы.

Автор фото Кирилл Ботаев

В первый день показа «Войны и мир» в Барнауле пострадала актриса Ксения Трейстер. От планшета сцены отслоилась заноза длиной 10 см и практически насквозь прошила стопу. Спектакль оказался на грани срыва, девушку отвезли в городскую клиническую больницу, где разрезали ногу, достали занозу и оказали необходимую медицинскую помощь. Роль Наташи Ростовой доиграла Ася Домская и многие зрители даже не заметили замены. О случившемся на поклоне в конце спектакля рассказал актер Евгений Князев.

Подводя итоги гастролей в Алтайском крае, директор Вахтанговсокго театра Кирилл Крок поблагодарил зрителей, алтайский театр драмы и главу региона.

«Было непросто, но мы счастливы - мы все смогли», – написал на своей странице в «ВКонтакте» Кирилл Крок.

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