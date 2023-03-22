Путь к мечте. В Барнауле состоится масштабный бизнес-форум. Фото: предоставлено бизнес-сообществом "Сила Алтая"

Представители предпринимательского сообщества Алтайского края встретятся в рамках ежегодного барнаульского бизнес-форума 27 апреля 2023 года. Мероприятие, которое, безусловно, будет интересно и тем, кто уже давно строит свой бизнес, и тем, кто только начинает свой путь в предпринимательстве, пройдет в Концертном зале АГИК (Ленина, 66).

"Ежегодный барнаульский бизнес-форум – это точка концентрации силы и энергии для тех, кто готов брать жизнь в свои руки и развиваться в выбранном направлении: от фрилансеров и самозанятых до опытных предпринимателей и руководителей", – подчеркивают организаторы в лице бизнес-сообщества "Сила Алтая".

Апофегма форума заявлена, как "Путь к мечте". И это неслучайно, ведь мечта для предпринимателя – это сила, движущая вперед и помогающая преодолеть все препятствия и преграды.

Путь к мечте. В Барнауле состоится масштабный бизнес-форум. Фото: предоставлено бизнес-сообществом "Сила Алтая"

Компании с мировой известностью стали легендами благодаря стараниям своих создателей. Ориентиром для упорного труда являлась та самая, на первый взгляд, недостижимая мечта.

Спикеры форума – это успешные бизнесмены и авторитетные специалисты, экспертность которых признана как в Алтайском крае, так и во всей стране. В рамках бизнес-форума спикеры поделятся накопленным опытом и стратегиями развития в предпринимательстве.

При этом организаторы добавляют, что алтайский бизнес идет вперед, не смотря на самые сложные условия и весьма агрессивную внешнюю среду.

Программа мероприятия обширна, она посвящена практикам работы в современных реалиях: маркетингу, финансам, IT-сфере, сервису, антикризисным мерам, партнёрству, продажам и бизнес-психологии.

Кроме того, специально для обмена опытом создана новая площадка "Открытый микрофон". Такой формат взаимодействия участников мероприятия привнесет интерактивность и сделает общение еще более доверительным и плодотворным.

"27 апреля участников форума ждут: 15 спикеров, 1 день полезной информации, примеры из реальной практики, судьбоносные встречи, знакомства с единомышленниками, контакты и новые возможности! Верь в мечту, и она обязательно сбудется!", – подчеркивают организаторы.

Рекламодатель: ИП Сингач Артем Николаевич, ИНН 222307319960