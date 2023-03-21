Почти 17 млрд рублей потратят на дорожную инфраструктуру Алтайского края в 2023 году

Сезон строительства и ремонта дорог начнется с потеплением Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже буквально на носу начало строительного сезона, а местами в Алтайском крае он уже стартовал: дорожники приступили к ямочному ремонту холодным асфальтом. Если же говорить о глобальных целях, то 2023-й будет не менее масштабным, чем предыдущий год.

- На содержание, ремонт и строительство дорог мы израсходуем большее 16 млрд рублей, - говорит министр транспорта региона Антон Воронов. – Кроме того, депутатами АКЗС на февральской сессии были внесены изменения в закон о краевом бюджете. Дорожному фонду добавили еще полтора миллиарда рублей.

В частности, власти запланировали капитально отремонтировать 36 искусственных сооружений (мостов и водопропускных труб), построить линию электроосвещения протяженностью чуть больше 37 км, а также провести ремонт 606 км автодорог. В настоящее время идут конкурсные процедуры и заготовка материалов. Как только подрядчики будут определены, они приступят к работе – традиционно это примерно конец апреля, когда погодные условия уже стабильные.

Один из самых крупных и ожидаемых проектов – это строительство двухуровневой развязки в Барнауле на Змеиногорском тракте. Контракт с подрядной организацией был заключен еще 31 января текущего года.

– Это глобальный проект, который будет реализован за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. В данный момент активно ведется подготовка в части рабочей и проектной документации, работе с сетевыми организациями. Физическое начало работ, то есть оборудование строительной площадки мы ожидаем в конце марта-начале апреля, по крайней мере, это со слов подрядчика, - говорит министр.

По словам чиновника, чтобы не нагнетать и без того непростую транспортную обстановку в городе, сложившуюся из-за закрытия путепровода на проспекте Ленина, значительных ограничений в районе строительства развязки на Змеиногорском тракте вводить не планируют.

– Этот вопрос находится на особом контроле. Сейчас мы ждем проработанную до мелочей схему организации дорожного движения на момент строительства. Учитывая, что расположение развязки будет чуть шире и дальше, чем существует действующее транспортное кольцо, мы думаем, что остановки движения там не будет, - уверен Воронов. – Во главу угла мы поставили комфорт движения в той части города.

Единственный минус – проектом не учтена модернизация подъездных путей, то есть и Южный тракт и Змеиногорский останутся в прежнем виде и с действующим количеством полос. Однако не исключено, что в перспективе власти примут решение провести реконструкцию.

Что же касается путепровода на проспекте Ленина, то его открытия без преувеличения, ждет весь город. Согласно контракту, сдать объект должны уже этой осенью. На текущий момент нет никаких предпосылок к тому, что подрядчик не успеет.

– В данный момент мы не видим рисков. Так что к окончанию года ждем введенный в эксплуатацию объект, как и планировалось изначально при проведении процедуры торгов, - добавляет чиновник.

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