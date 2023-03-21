Иконы и картины изъяли барнаульские приставы у должника в счет 600-миллионного ущерба

Изъятые иконы Фото: предоставлено пресс-службой

Судебные приставы в Алтайском крае столкнулись с серьезной проблемой – взыскать с должника ущерб размером более 600 миллионов рублей.

Если быть точнее, то сумма ущерба оказалась даже свыше - 610 миллионов рублей, взыскать которые, мягко говоря, достаточно проблематично. Дело касается махинаций в банковской сфере – отсюда и огромные суммы задолженности.

Пытаясь уйти от ответственности, в 2013 году должник заключил брачный договор со своей супругой таким образом, что его имущество переходило в ее распоряжение.

Изъятая картина Фото: предоставлено пресс-службой

– Посчитав, что в действиях гражданина есть определенный умысел, судебным приставом исполнителем брачный договор был обжалован. В результате, указанное в брачном договоре имущество было признано совместным и произведен его раздел, - сообщают в ГУ ФССП России по Алтайскому краю.

В итоге пристав изъял и направил на принудительную реализацию в счет погашения ущерба имущество, среди прочих имеющее историческую и художественную ценность. Речь и идет о картинах и иконах. Известно, что в коллекции экс-банкира были работы известного алтайского художника Валерия Октября. В настоящее время его пейзажи на разных площадках продаются за довольно внушительную стоимость. К примеру, на сайте известного питерского музея современного искусства «Эрарта» оригинал картины «Ночь в горах» отдают за 171 тысячу рублей, а «Венеция» за 121 тысячу рублей.

Работа Валерия Октября Фото: предоставлено пресс-службой

Кроме пейзажей из частной коллекции должника изъяли несколько старинных икон Николая Чудотворца, в том числе, судя по описанию, отлитых в серебре. На торгах стоимость аналогичных стартует от 30 тысяч рублей и выше. Второй образ можно приобрести дешевле примерно в два раза, но как бы то ни было, погасить долг даже в случае их успешной реализации, не получится.

Иконы и картины передали на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и Республике Алтай. В ведомстве оперативно не смогли уточнить оценочную стоимость, по которой предметы будут проданы с аукциона.

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