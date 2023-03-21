Прибавляется день, а с ним и свет. Как приблизить любовь и удачу 21 марта

К дню весеннего равноденствия с древности относились по-особому Фото: Олег УКЛАДОВ

Астрономическая весна в Алтайском крае наступила 21 марта в четыре часа утра. По словам сотрудников планетария, солнце взошло ровно на востоке и пробудет в небе ровно половину суток (поэтому этот день и прозвали «равноденствие»), а после зайдет ровно на западе. С каждым следующим днем солнце начнет находиться в небе чуть более 12 часов, и с каждым восходом световой день будет увеличиваться.

- К дню весеннего равноденствия с древности относились по-особому, - рассказывает фольклорист Наталья Васильева. - Его отмечали радостно, выпекая из постного теста жаворонков, хвалили солнце. Водили хороводы, подбрасывали румяных жаворонков из теста вверх с приговорами: «Солнышко-ведрышко, выгляни в окошко». Просили у «солнышка- ведрышка» больше света, удачи, любви.

По словам фольклористки, в народной магии есть особая сила, и если сегодня вам грустно и дела не ладятся, с улыбкой повторите приговоры славян, и невидимые солнечные лучи проникнут в вашу душу.

По приметам в этот день нельзя грустить, иначе целый месяц после этого можете пробыть в печали. Также нельзя думать о плохом, чтобы это плохое не пришло на порог. Сплетничать также нельзя, это грозит тем, что целый год до следующего дня равноденствия будут перемывать косточки вам грязной водицей. А вот помощь ближним приветствовалась. Просьбы окружающих в этот день, поэтому лучше не игнорировать.

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