«Его дом жив, и в бане парятся». Исполнилось 65 лет со дня рождения Михаила Евдокимова

Малая родина Михаила Евдокимова Фото: Олег УКЛАДОВ

6 декабря артисту и экс-губернатору Михаилу Евдокимову исполнилось бы 65 лет. У мемориала на месте его гибели сегодня особенно часто останавливаются машины. На снегу лежат свежие цветы. Вдова Галина Евдокимова в эти дни в Верх-Обском. 3 декабря Галина Николаевна среди других зрителей была в сельском клубе, где проходил душевный вечер воспоминаний, посвященный памяти Михаила Сергеевича.

- Приезжали родственники Михаила Сергеевича, его друзья, очень душевно все прошло,- поделилась Галина Николаевна с «Комсомолкой».

Вечером 6 декабря в доме Михаила Евдокимова в Верх-Обском также соберутся близкие друзья и родственники с малой родины. Галина Николаевна с помощью соседей приготовила знаменитые пельмени по рецепту Михаила Сергеевича, кроме того на столе будут и его любимые драники.

Гостеприимный при жизни Евдокимова дом в Верх-Обском, по словам Галины Николаевны, и сегодня теплый, не умер. И в легендарной баньке, воспетой в евдокимовских песнях, вкусно пахнет свежими вениками.

Анна и Галина Евдокимовы Фото: Олег УКЛАДОВ

Дочь Аня с внуком Мишей, по словам вдовы, отметят эту дату в Москве.

- Внуку сегодня уже 14, - рассказывает Галина Николаевна. - Казалось бы, он не очень похож внешне на деда: высокий, волосы черные, но иногда как посмотрит, один в один Михаил Сергеевич.

Когда Михаил Евдокимов погиб, его внук даже еще не родился...

- 17 лет уже прошло, а как вчера.., - вздохнула в разговоре женщина, чудом выжившая в страшной аварии на Чуйском тракте.

После этого на ее долю выпало немало испытаний. Травмы, больницы, всплывшие любовницы, сплетни.

На вопрос о том, не болят ли переломы на погоду, любимая женщина Евдокимова с достоинством ответила : «У меня все хорошо». А в конце разговора поблагодарила всех, кто помнит о Михаиле Сергеевиче.

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