Алтайские полицейские задержали группу наркосбытчиков, действовавшую в Сибири и на Урале

Изъятые наркотики Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Полицейские из Алтайского края задержали в Екатеринбурге лидера крупной группы наркосбытчиков, распространяющей запрещенные вещества. Подробности «Комсомольской правде – Барнаул» рассказали в региональном управлении МВД.

По версии полиции, организатором и куратором группы был 24-летний молодой человек, который ранее не был судим. По предположению оперативников, именно он разрабатывал правила безопасности, требования к соискателям нелегального заработка, а также тарифы оплаты, формат описания адресов с закладками и многое другое.

Также в состав криминальной команды входили 12 участников в возрасте от 20 до 32 лет. Большая часть из них – иностранцы, которые приехали из стран ближнего зарубежья. Выяснилось, что двое из них находились на территории России незаконно. Всю запрещенную сеть выявили алтайские полицейские.

– Молодые люди являлись оптово-розничными закладчиками и осуществляли незаконный сбыт героина и метадона в Алтайском крае, Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской и Свердловской областях, – отметили правоохранители .

В Екатеринбург сотрудники наркоконтроля из Алтайского края вместе с коллегами из Свердловской области при поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» задержали лидера группы. Его сообщников удалось найти в разных регионах страны.

Всего из незаконного оборота в общей сложности изъяли около килограмма «синтетики». По предварительной информации, группа могла действовать более полугода, наркотики незаконно продавали через один из нелегальных интернет-магазинов.

– Возбуждено 17 уголовных дел по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, расследованием которых занимаются сотрудники следственного управления УМВД России по Барнаулу, – пояснили в МВД.

Участников группы заключили под стражу. Известно, что позднее их будут судить в Алтайском крае.

Напомним, ранее мы писали о том, что В Барнауле задержан жителя Центрально-Азиатского региона с партией героина в особо крупном размере. Общая стоимость наркотиков на черном рынке составляет 20 млн рублей. Мужчине предъявили обвинение и по решению суда заключили под стражу. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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