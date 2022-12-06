Свежа и хороша даже без макияжа: уникальное фото суперкрасавицы Натальи Водяновой 13-летней давности

На Наталье была неброская, удобная одежда - джинсы и черная куртка, но явно брендовая и дорогая. Фото Алексея Саламатова

Фотограф, журналист и предприниматель Алексей Саламатов поделился воспоминаниями о супермодели Наталье Водяновой, которая приезжала на Алтай в 2009 году. И показал фото красавицы 13-летней давности. Тогда в Бийске местные бизнесмены совместно с ее фондом «Обнаженные сердца» открывали детскую площадку. Мировая знаменитость прибыла в провинциальный городок вместе со своим мужем (сейчас уже бывшим) - английским лордом Джастином Портманом.

- Мы встречали гостей в аэропорту (помимо Натальи и ее супруга было еще двое человек) . Они прибыли из Читы, где также работали по этому проекту. И сразу поехали на открытие в Бийск. Потом состоялись пресс-конференция в администрации и банкет в ресторане. А затем мы отвезли гостей в Чемал отдохнуть и попариться в бане. И все это в один день, - вспоминает Алексей.

По его словам, несмотря на напряженный график и явную усталость (звезда во время переездов часто засыпала в машине), Наталья выглядела потрясающе. На ней была неброская, удобная одежда - джинсы и черная куртка, но явно брендовая и дорогая. А на лице – ни грамма косметики.

- Либо у нее был легкий, незаметный макияж. Вообще мне кажется, что у нее не было особо времени прихорашиваться. При этом она была свежа и хороша. Наверное, внешние данные - от природы. Ну и как модель такого уровня она явно привыкла держать себя в форме, - говорит Алексей Саламатов.

Общалась Наталья, по его словам, спокойно и доброжелательно. Но никаких откровений – все по делу.

- В ней присутствовала некая звездная отстраненность. Видимо, много кто с ней хочет пообщаться, но она к этому не особа расположена. У нее такой сугубо западный стиль общения: культурный, довольно милый, но отстраненный, - вспоминает алтайский предприниматель.

А вот английский лорд, на удивление, вел себя попроще – с удовольствием (в отличие от жены) фотографировался с местными красавицами и не гнушался выпить русской водочки.

- Но порода, конечно, в нем все-таки чувствовалась, - отметил Алексей Саламатов.