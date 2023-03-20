Лидера банды аферистов будут судить за обман жителей Алтая

Дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении лидера банды телефонных мошенников, которые обманули 10 человек. Больше всего их жертв из Алтайского края, однако, есть и из других регионов, сообщает региональное управление МВД.

По данным ведомства, аферисты организовали криминальный бизнес и специально для этого оборудовали кол-центры в нескольких арендованных офисах в Новосибирске. У 10 жителей различных регионов России, большинство которых представители Алтайского края, успели похитить более 300 тысяч рублей.

Вскоре правоохранители вышли на след аферистов и задержали их, однако главарь банды успел скрыться, его объявляли в федеральный розыск. Ранее подельникам мужчины, которые представлялись сотрудниками кредитных организаций и похищали деньги под предлогом оформления и получения займов, осудили. Каждого из них приговорили к лишению свободы на 3,5 года в колонии общего режима.

Через некоторое время лидера группы мошенников задержали в Новосибирске и доставили в Алтайский край, где продолжали расследование. В этом время он находился под стражей.

– В ходе следствия допрошено более 50 свидетелей, проведены 164 судебные экспертизы. На имущество соучастников наложен арест на общую сумму более 750 тысяч рублей, – отметили в ведомстве.

Полиция Алтайского края направила уголовное дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ в суд Новосибирска.

Напомним, ранее мы писали о том, что это не первый подобный случай в Алтайском крае. В ближайшее время в Барнауле будут судить курьеров из Казани, которые забирали деньги у пенсионеров. Молодых людей задержали почти сразу после того, как они получили средства одной из жертв и шли перечислить их на счет куратора. При этом сами получали процент от этой суммы. По данным МВД, общая сумма ущерба составила почти миллион рублей.

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