Елочные базары будут работать без выходных и перерывов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле уже определили места, где будут продавать елки. Официально продажа хвойных деревьев в городе разрешена с начала декабря, но активно елочные базары начнут работать только во второй половине месяца – ближе к Новому году. Где будут продавать елочки и за сколько, рассказали в мэрии.

Когда начнут работать елочные базары

Многие горожане уже поймали новогоднее настроение и достали с балкона искусственную елочку. Но тем, кто хочет поставить натуральное дерево, придется немного подождать. Активно елочные базары начнут разворачиваться после 15 декабря. Они будут работать без выходных и перерывов, поэтому выбрать новогоднюю красавицу горожане смогут в удобное для себя время.

Специально ехать далеко за елкой тоже не придется – торговые площадки откроются во всех районах города. Всего будут работать порядка 50 елочных базаров. В мэрии рассказывают, что в Железнодорожном районе запланировано открытие 7 уличных торговых точек, в Ленинском районе – 5, в Центральном – 9, Октябрьском – 2. Больше всего елочных базаров – 25 – будут работать в Индустриальном районе.

Адреса и цена елок

Посмотреть адреса елочных базаров и выбрать наиболее удобную локацию можно на карте. Для удобства точки продажи обозначены с разбивкой по районам: в Центральном районе – красным цветом, в Октябрьском – розовым, в Ленинском – желтым, в Индустриальном – синим, в Железнодорожном – зеленым.

Также с полным перечнем адресов елочных базаров можно ознакомиться здесь.

Стоимость одной елочки начинается от 1000 рублей. Чем новогодняя красавица выше и пышнее – тем дороже.

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