«Калории на беговой дорожке делите надвое»: дневник худеющей

Редактор алтайской «Комсомолки» Ольга Ведерникова - в числе участников проекта «Сибирская трансформация» Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

В Барнауле проходит 10-ый сезон проекта «Сибирская трансформация». В нем участвуют более 200 человек самых разных возрастов, профессий и физической подготовки. Так, самой старшей участнице – 59 лет! А сейчас удивлю еще больше – в проекте есть мужчина, потерявший в аварии ногу, но даже протез не стал помехой его участия на равных условиях с другими! Главная цель трансформации - привести свое тело в порядок, скинуть лишний вес, стать более спортивным, выносливым и красивым! Осталась всего неделя до финала (состоится 11 декабря), когда участники выйдут на сцену и продемонстрируют свой результат. Редактор алтайской «Комсомолки» - в числе тех, кто решил похудеть. Сегодня мы публикуем продолжение ее дневника в качестве участницы проекта. Начало можно прочитать здесь.

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Два с лишним месяца проекта позади. На весах – минус 8,5 кг. Горжусь собой, что не сорвалась, что смогла и стала для многих мотиватором.

Перед финалом для участников проходят уроки позирования на сцене Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

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За сколько времени реально добиться изменений, которые буду заметны? Три месяца.

- Именно от этого срока в проекте «Сибирская трансформация» мы и отталкиваемся, - говорит организатор, вице-чемпион мира по бодибилдингу Александр Барбашин. – Это тот минимальный период, за который реально можно достичь видимых результатов. Месяц-два – мало. Три – оптимально. Многие участники, войдя во вкус, потом подсаживаются и идут дальше, выходя в профессиональный бодибилдинг! У нас таких примеров – масса. Ведь это тот вид спорта, в котором нет ограничений по возрасту.

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Тренировки, как правило, делятся на силовые и кардио. И тут возникает извечная дилемма - что эффективнее для похудения?

- Максимально эффективной для жиро сжигания является анаэробная силовая нагрузка - это занятия на тренажерах, работа со свободными весами. Силовые тренировки в 20 раз эффективнее кардио - помогают не только сбросить вес, но и придать телу заветные формы. Но кардионагрузка тоже необходима, это, прежде всего, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и активный тонус, - считает Александр Барбашин.

Зачастую именно от эмоциональности позирования, а не от скинутых килограммов, зависит успех в финале. Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- Кардио хорошо отрабатывает съеденный втихушку от тренера тортик. Если видишь, что девушка идет самостоятельно на кардио, сразу возникает вопрос: «Откуда это вдруг такой энтузиазм? Что ты сегодня кушала, моя хорошая?», - смеется тренер проекта Лариса Замышляева. – Кстати, у меня есть спортсменки, которые готовятся к соревнованиям и мы с ними не использовали кардионагрузку вообще. У них в программе - усиленные тренировки в тренажерном зале и их вполне хватает для результата. Но это при жесткой дисциплине питания, где сладости и тортики категорически исключены.

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У тебя уже появились кубики пресса? Этот вопрос, с тех пор как я худею, мне задают довольно часто! На что я всегда отвечаю: у меня впереди есть два классных шарика, поэтому кубики просто блекнут на их фоне.

Ну а вообще, к вопросу про кубики… Даже если вы каждый день будете одержимо качать пресс, это не обеспечит вам заветные кубики. Дело в том, что мышцы пресса начинают просматриваться, если количество подкожного жира составляет всего 10-12%. И тут без правильного питания просто не обойтись – сколько бы ручьев пота с вас не сошло во время тренировки.

Кстати, вот еще один интересный момент – с удивлением узнала, что кубики пресса, оказывается, могу выделяться не у всех. Даже при самом минимальном жировом запасе организма.

- Редко, но бывает, генетическое строение тела таково, что рельеф мышц выделяется очень слабо. Тут, как говорится, либо дано, либо не надо, - считает Лариса Замышляева.

Главное, не делать себе поблажку на то, что тебе «не надо», а продолжать просто работать над собой.

- Иногда бывает, что даже визуально очень стройный человек на самом деле имеет достаточное количество жировой прослойки, поэтому эти пресловутые кубики не видать, - считает Александр Барбашин.

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Для участников проекта подсчет калорий – основа всего. Для результата важно больше тратить, чем потреблять. Тогда ваше тело начнет меняться.

Для подсчета калорий есть разные приложения, фитнес-браслеты, даже на беговой дорожке идет расчет потраченных калорий.

- Если сравнивать беговую дорожку и фитнес-браслет, однозначно, что браслет более точен. Если сравнивать браслеты, то наиболее точными являются Apple Watch. А самое неточное – это показатели беговой дорожки – делите смело надвое! Ну, может, на полтора как минимум, чтобы не обманывать самого себя! – советует профессионал своего дела Александр Барбашин.

Главное – улыбаться судьям! Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

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Перед финалом для участников проходят уроки позирования – наставники учат нас, как правильно выйти на сцену, каким бочком повернуться, как послать зрительному залу воздушный поцелуй. Знаете, это целое искусство. Зачастую именно от эмоциональности позинга, а не от скинутых килограммов, зависит успех в финале. Улыбаться, главное – улыбаться!

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Сообщение из чата-болталки для участников трансформации:

«Девочка, которая три месяца жила на 600 ккал, ты как? Жива там? Давно на связь не выходила».

Откликнулась. Жива. Все хорошо.

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Все участники уже в предвкушении не столько финала, сколько «послефиналья». Некоторые уже заказали торты, чтобы потом оторваться, как следует! Главное, не загрызть этот торт насмерть…

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Последние две недели проекта – психологически самые сложные. По сути, ты уже видишь результат. По сути, он тебя уже даже устраивает: дальше, как говорится, худеть – только портить. А еще знакомые мужчины со всех сторон возмущаются: «Оля, остановись!». Сплошные демотиваторы. Поэтому так хочется дать себе слабину и съесть чего-то сладенького, жирненького, копечененького. Но Оля как бульдозер прет вперед. Надо дойти до конца и выйти на сцену в своей пиковой форме.

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В таком состоянии, как нельзя кстати, с утра в чат прилетела вдохновляющая мантра от тренера нашей команды Ирины Красниковой:

«Ребят, сейчас очень важное и значимое время! Осталось 7 дней! И за это время ваше тело и ваш организм будет тотально меняться. Нужно сконцентрироваться на режиме сна и восстановления, регулярных тренировках и чистом питании, а ещё позировать и с радостью ждать финала проекта!

Я как никто понимаю вас, правда, понимаю как вам тяжело... Но вы уже дошли до финала и это о многом говорит! Остался маленький шаг! Держитесь! Я с вами!».

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Пошла держаться. Ох, держите меня семеро. До встречи после финала.

Продолжение следует.

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