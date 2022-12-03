2 декабря прошла прямая линия губернатора Алтайского края 2022 Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

2 декабря прошла прямая линия губернатора Алтайского края 2022. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, Виктору Томенко поступило больше тысячи вопросов от жителей региона: на часть из них губернатор ответил в прямом эфире, на другие – ответы направят в письменном формате. Рассказываем, о чем спрашивали губернатора в этом году.

Общественный транспорт

Одним из самых волнующих население вопросов стал общественный транспорт. Во время прямой линии глава региона заявил, что краевая столица нуждается в перспективной схеме развития общественного транспорта в городе.

- Проблема организации пассажироперевозок наиболее остро проявилась с наступлением холодов, несмотря на принимаемые городскими властями меры. Виктор Томенко подчеркнул, что вопрос находится на контроле региональных властей. Проводится анализ причин, которые привели к обострению ситуации, - рассказали в правительстве Алтайского края.

Главе города поручили разъяснить горожанам о том, какие дополнительные решения будут приниматься для решения сложной ситуации с транспортом. Так, планируется запустить новые маршруты, продлить троллейбусную ветку и создать муниципальное автобусное предприятие.

Также Виктор Томенко пояснил, что в крае нужен новый подход к решению проблемы. Новая схема, по его словам, должна содержать и требования по тарифам и качеству транспорта.

Коммуналка

Другая проблемная тема – рост стоимости коммунальных услуг. С 1 декабря произошло очередное повышение. Виктор Томенко отметил, что не стоит остро реагировать на рост цен, и добавил, что в крае установлены предельные индексы, но они лишь показывают, насколько максимально может вырасти тариф. На деле же в квитанциях большинства жителей региона платежи будут поменьше. Если стоимость услуг обойдется дороже, то потребителю выплатят компенсацию.

- Власти не заинтересованы в том, чтобы тариф был слишком большой. Власти не заинтересованы, чтобы он был слишком маленький. Тариф должен быть экономически обоснован, то есть обеспечивать нормальную стабильную работу ресурсоснабжающих организаций, - пояснил он.

Недостроенный дворец

Жители села Новомоношкино Заринского района обратились по вопросу «замороженного» строительства Дворца культуры. С их слов, возведение объекта началось еще в 2020 году, но его приостановили якобы из-за того, что в проектной документации были недочеты. Другого места, где дети могли бы заниматься творчеством, в селе нет.

Губернатор региона поручил зампредседателя правительства края Денису Губину проконтролировать вопрос о завершении работ по строительству. Будет создана специальная рабочая группа по решению ситуации.

- Объект начали, объект людям нужен, он должен быть завершен, - отметил Виктор Томенко.

Маткапитал

Во время прямой линии губернатор отметил, что в следующем году будет увеличен размер материнского капитала. Так, он вырастет на 30% и составит 80 тысяч 238 рублей.

- Такое решение уже принято и бюджетом следующего года предусмотрено. Социальная задача, которая решается с помощью материнского капитала, продолжает оставаться актуальной, - подчеркнул губернатор Алтайского края.

Новый год

Наконец, были вопросы и по поводу новогодних праздников. Губернатор подчеркнул, что в крае сохранят традицию проведения различных праздничных мероприятий.

- Для ребятишек праздник должен быть - и губернаторские ёлки, и празднования в муниципалитетах, и подарки, - считает Виктор Томенко.

По его словам, ежегодно в крае подготавливают 120-130 тысяч сладких подарков, в том числе и в этом году. Все детские мероприятия, несмотря на сложную обстановку, проведут.

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