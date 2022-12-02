Виктор Томенко рассказал, как в Алтайском крае решают проблему нехватки врачей

В государственных больницах региона работает примерно 8 тысяч врачей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае не хватает медиков, однако эту проблему стараются решить. Подробнее об этом губернатор Виктор Томенко рассказал, отвечая на вопрос жительницы региона во время прямой линии 2 декабря

– Вопросы работы всей системы здравоохранения, в том числе, обеспеченности медицинским персоналом, для Алтайского края один из очень актуальных и острых, – подчеркнул глава региона.

В государственных больницах региона работает примерно 8 тысяч врачей и 20 тысяч представителей среднего медицинского персонала.

– Даже по нормативом минздрава нехватка врачей примерно 1500 человек, дефицит средних медицинских работников – 900, – отметил Виктор Томенко.

По его словам, проблему нехватки кадров решают. Прежде всего стараются сделать так, чтобы больше выпускников вуза и колледжей оставались работать в больницах края.

С 2018 года система здравоохранения Алтайского края потеряла 1400 медиков, 70% – уехали в другие регионы, 15% - ушли на пенсию и еще 15% перешли в частную медицину.

При этом количество молодых специалистов удалось увеличить, подвижки начались в 2019, но пандемия притормозила процесс. Для системы здравоохранения коронавирус создал кризисную ситуацию. В итоге все силы перенаправили на борьбу с главной опасностью для жителей края.

– К сожалению, сегодня проблему нехватки кадров в Алтайском крае нам не удалось. Дефицит наблюдается, – сказал губернатор.

Сильнее всего медиков не хватает в ЦРБ малонаселённых районов и удаленных муниципалитетов. При этом Томенко подчеркнул, что больницы не прекращают принимать пациентов.

– Мы учреждения здравоохранения не закрываем, но это приводит к тому, что просто не хватает денег, чтобы все их достойно содержать и всем платить достойные средства, приходится размазывать имеющиеся деньги на ту структуру и ту систему, которая существует, – пояснил губернатор.

По словам Томенко, в Алтайском крае действует множество программ поддержки медиков, в том числе студентов, поэтому есть положительные изменения.

Ранее мы писали, что в регионе существует потребность в кадрах скорой медицинской помощи, фтизиатрической, патологоанатомической и судебно-медицинской служб. В период пандемии усилилась необходимость в инфекционистах, пульмонологах и эпидемиологах.

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